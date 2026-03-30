Casi ocho de cada 10 venezolanos considera que la situación económica actual del país es mala. Sin embargo, 6 de cada 10 tiene la expectativa de que el panorama va a mejorar de aquí en los próximos seis meses, reveló el informe Latam Pulse marzo 2026, elaborado por la empresa de investigación de mercado AtlasIntel en alianza con Bloomberg.

Al consultarles sobre cómo evalúan la situación económica de Venezuela “de aquí a seis meses”, el 29 % de los encuestados señaló que el escenario se mantendrá igual. Un 8 % fue más pesimista y dijo que “va a empeorar”.

El estudio —basado en 4.659 encuestas digitales, con un margen de error de ±1 punto porcentual— forma parte de una iniciativa regional que monitorea mensualmente la situación política, social y económica de siete países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.

Capacidad de compra y posibilidad de inversiones

A los participantes del sondeo también se les preguntó “¿Esperas que en los próximos 6 meses harás más o menos compras que en los últimos 6 meses para adquirir bienes durables?”, a lo que la mayoría (el 46,4 %) respondió que desea realizar más compras.

La ficha técnica de la encuesta indica que se recabaron los datos entre el 24 de febrero y el 20 de marzo de este año. El 32,4 % de los entrevistados alegó que percibe menos de 100 dólares al mes.

El informe también describe cuáles son los problemas más importantes de Venezuela en la actualidad. En los primeros tres lugares, los encuestados respondieron que la “corrupción”, “el debilitamiento de la democracia” y la “pobreza, desempleo y falta de oportunidades”.

Otra pregunta fue: “¿En tu opinión, el inversor venezolano y extranjero está más o menos dispuesto a invertir en Venezuela tras la captura de Maduro?”. La mayoría respondió que los inversores dentro y fuera del país estarían más dispuestos a invertir en este nuevo escenario político.

Lea el informe Latam Pulse marzo 2026 completo haciendo clic aquí.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.