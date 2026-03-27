Latam Pulse: 4 de cada 10 venezolanos cree que Venezuela está igual que cuando Maduro era presidente

El más reciente informe Latam Pulse marzo 2026, elaborado por AtlasIntel en alianza con Bloomberg, reveló un dato clave para entender el clima político del país: cuatro de cada diez venezolanos considera que Venezuela está igual que cuando Nicolás Maduro gobernaba el país, pese al cambio de liderazgo y a los ajustes institucionales de los últimos meses.

El estudio —basado en 4.659 encuestas digitales, con un margen de error de ±1 punto porcentual— forma parte de una iniciativa regional que monitorea mensualmente la situación política, social y económica de siete países de América Latina, entre ellos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.

El Índice de Riesgo Político, diseñado para evaluar la estabilidad y previsibilidad del entorno político, captura las vulnerabilidades estructurales que pueden afectar la gobernabilidad, debilitar las instituciones e incrementar la incertidumbre para los tomadores de decisiones.

El estudio arrojó que un 44.8 % desaprueba la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, frente a un 34. 6 % que aprueba la actuación de la gobernante.



En la evaluación de la gestión del gobierno, 43.2 % cree que es regular, 35.7 % considera que malo o muy malo y solo 20.2% estima que es excelente o bueno.

Los encuestados señalaron que la inestabilidad institucional, el conflicto social y la criminalidad y corrupción son los principales riesgos o desafíos que enfrenta el país en los próximo seis meses.

El Latam Pulse sugiere que, más allá de los movimientos en el poder, la sensación de estancamiento sigue siendo uno de los principales obstáculos para reconstruir confianza política y económica en Venezuela.

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