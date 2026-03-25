El Mañanero del 25 de marzo: Villegas retira su postulación a la Defensoría del Pueblo

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 24 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El periodista y actual coordinador del Programa de Paz y Convivencia Democrática, Ernesto Villegas Poljak, anunció su decisión de desistir de la postulación al cargo de defensor del Pueblo. Alegó que prefiere dar paso “a opciones con mayores posibilidades de consenso” tanto en la AN como en la sociedad.

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Recién salido del horno: otras noticias

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La cita

Para Delsa Solórzano, la reinstitucionalización es el primer punto de honor: “Queremos un CNE que no ponga resultados en una servilleta, donde el voto cuente y se cuente”.

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Jorge Rodríguez anunció que no se logró consenso para designar al nuevo Fiscal General y Defensor del Pueblo. Propone prórroga de 48 horas al comité de postulaciones.

🚨 ÚLTIMA HORA | #Venezuela | Jorge Rodríguez, Pdte de la AN, anuncia que no se logró consenso para designar nuevo Fiscal General y Defensor del Pueblo. Propone prórroga de 48 horas al comité de postulaciones para recibir más postulantes y revisar candidatos. pic.twitter.com/idHedYXC2I — Gabriel López (@GaboVzla) March 24, 2026

Azuquita pa’l café

María Corina Machado desde Houston dijo que es “Veneka y con mucha honra”.

#24Mar #MaríaCorina #Diáspora

“Esto me encanta. Veneka y con mucha honra” dice María Corina Machado al recibir decenas de regalos de los venezolanos en Houston, entre ellos una gorra que dice “Veneka”. – @SantiagoRafa11 pic.twitter.com/K0xqJzE0cQ — Reporte Ya (@ReporteYa) March 25, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Vintage Market Vzla regresa a la Plaza Sucre de El hatillo con su flea market tradicional a cielo abierto. Una propuesta de artículos de segunda mano, antigüedades y vintage con música retro que compartirá espacio con restaurantes y tiendas de antigüedades locales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

