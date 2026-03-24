Rechazan negación de amnistía a dirigente de Voluntad Popular en el exilio

Y siguen negando la amnistía a los venezolanos, en este caso le tocó al dirigente de Voluntad Popular en el estado Aragua, Manuel García, quien se encuentra fuera del país en vista a la persecución a la que fue sometido.

De acuerdo a la ONG Un Mundo sin Mordaza, un tribunal declaró improcedente la solicitud hecha por el abogado y líder político.

“Nosotros vamos a apelar esta decisión porque todos sabemos que los casos donde se ha negado la amnistía son políticos, donde la justicia buscó judicializar la práctica política. Los jueces y fiscales tienen la oportunidad de redimirse. Este proceso de amnistía no es transparente y es selectivo”, acotó el dirigente político.

“Al declarar improcedente su solicitud, el sistema judicial no solo castiga su disidencia, sino que prolonga el destierro forzoso como una condena perpetua. Desde Un Mundo Sin Mordaza denunciamos que el uso selectivo de la Ley de Amnistía impide una verdadera reconciliación nacional. El exilio forzado también es una violación a los derechos humanos”, expuso en un comunicado la organización no gubernamental.

García no es el único a quien le ha sido negada la amnistía, que hasta ahora ha sido un proceso discrecional.

Apenas este martes, el director de Fundaredes, Javier Tarazona, anunció que también le fue negada la amnistía.

También le fue negado el beneficio al abogado de Vente Venezuela, Perkins Rocha, quien permanece en casa por cárcel con un grillete en el tobillo, así como a varios militares entre ellos el teniente coronel Juan Carlos Caguaripano, cuyos familiares han denunciando que ha sido sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos.

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