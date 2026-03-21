“Trump, esto sigue pasando en Venezuela”: Negaron nuevamente libertad a adolescente Samanta Hernández

Abogados se acercaron a los tribunales de Caracas para denunciar que le fue negada la libertad a la adolescente Samanta Hernández.

“Samanta tiene 16 años y es la única adolescente presa a propósito de la represión poselectoral, igual que su hermana Aranza”, dijo el abogado del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Eduardo Torres.

Profesionales del derecho y familiares denunciaron que ambas permanecen presas por el simple hecho de ser hermanas de un militar que se encuentra en el exilio.

“El llamado es a la Asamblea Nacional, aquí está un caso para hacerle seguimiento, también a Delcy y a Jorge Rodríguez, incluso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a Marco Rubio, para que vean que esto sigue pasando en Venezuela”, dijo Torres.

Los profesionales del derecho denunciaron que el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez sigue aplicando el metro sippenhaft, implementado por la Alemania nazi, y el cual consiste en secuestrar o detener a familiares de objetivos politicos para hacerlos doblegar.

Samantha, estudiante de bachillerato, fue detenida el pasado 9 de noviembre de 2025 tras un allanamiento a la residencia de sus abuelos en Caracas.

La adolescente fue aprehendida por funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM).

Varias organizaciones entre ellas, Justicia Encuentro y Perdón (JEP) exigieron su liberación inmediata y solicitaron la intervención de organismos internacionales.

“Ningún Estado puede justificar el encarcelamiento de una adolescente ni someter su vida, su desarrollo y su futuro al peso de una prisión”, expuso la ONG.

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