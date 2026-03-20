SNTP anuncia sobreseimiento de causa contra periodista Nakary Mena y su esposo

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que el Tribunal 22 de Juicio del Área Metropolitana ordenó este 20 de marzo el sobreseimiento de la causa contra la periodista Nakary Mena Ramos y su esposo, el asistente de cámara y productor audiovisual Gianni González.

La organización gremial destacó que con la decisión ambos son declarados inocentes y recuperan su libertad plena. Recordaron que a ambos les había sido negada la amnistía.

“En la audiencia de juicio celebrada hoy, el Ministerio Público solicitó una sentencia absolutoria, desestimando la acusación que cursaba contra los trabajadores de la prensa por supuesta publicación de noticias falsas e instigación al odio. Nunca debieron estar presos”, expresaron.

Nueve meses de detención y arbitrariedades

La periodista Nakary Mena Ramos y su esposo, Gianni González, fueron excarcelados el 14 de enero de 2026, tras permanecer 281 días detenidos. En esa fecha obtuvieron una libertad condicional sujeta a restricciones judiciales.

La pareja había sido arrestada originalmente el 8 de abril de 2025, tras difundir un reportaje sobre la inseguridad en Caracas e imputada por los delitos de «instigación al odio» y «difusión de noticia falsa». Sus familiares denunciaron que estuvieron desaparecidos forzosamente durante 70 horas antes de ser presentados ante un tribunal.

Un día después de la detención, el reportaje fue cuestionado en programas gubernamentales como “Con el Mazo Dando”, lo que fue interpretado por defensores de derechos humanos como una línea de persecución política antes que legal. Durante la transmisión, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que el trabajo periodístico hecho para el medio Impacto Venezuela formaba parte de una “campaña para que la gente tenga miedo” y que pretendía culpar a migrantes retornados de supuestos delitos. Cabello sugirió que la noticia lanzaba matrices de opinión sin fuentes ni datos sólidos.

13 de marzo de 2026, se conoció que el Tribunal 22 de Juicio de Caracas había declarado improcedente la solicitud de amnistía para Nakary Mena Ramos. Pocos días después, el 16 de marzo de 2026, el mismo tribunal negó formalmente la amnistía para Gianni González, argumentando que su caso no estaba contemplado en la ley aprobada recientemente por el Parlamento.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

