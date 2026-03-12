CLAVES | Venezolanos siguen apostando al diálogo y la convivencia

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el informe “Lo que nos une: La voz de las venezolanas y los

venezolanos sobre el diálogo y la convivencia”, una radiografía sobre cómo la ciudadanía venezolana percibe la convivencia, el conflicto y las vías consideradas legítimas para procesar diferencias en la vida pública.

La encuesta, aplicada de manera presencial a 1.295 personas mayores de 18 años, de los estratos socioeconómicos C, D y E, en distintas regiones del país, entre noviembre y diciembre de 2025, develó hallazgos que reflejan que Venezuela no se percibe como una sociedad plenamente cohesionada ni completamente fracturada, pero sí con un sentido de identidad nacional bastante alto.

Los resultados muestran un país que, pese a años de crisis, mantiene un sentido de identidad nacional casi unánime y valores pragmáticos que siguen articulando la vida cotidiana. Aquí las claves más relevantes del informe:

Identidad y unión

El estudio señaló que el 98.9 % de los venezolanos encuestados reportó que siente gran orgullo de ser venezolano. 64,1 % Consideró que las personas en Venezuela comparten un destino común más allá de las diferencias políticas.

En cuanto a los factores que más unen a venezolanas y venezolanos, la ciudadanía identifica elementos profundamente enraizados en la vida cotidiana.

Disposición al diálogo

Uno de los hallazgos más consistentes del estudio es la preferencia ciudadana por el diálogo, la negociación y los acuerdos como vía para procesar diferencias. Entre quienes perciben conflictos en el país (77,6 %), el 84,6 % prefiere que estos se resuelvan mediante acuerdos, frente a solo 9,5 % que prefiere la confrontación.

Las personas manifiestaron estar de acuerdo con que negociar permite buscar soluciones y con que las concesiones permiten alcanzar un bien mayor.

Sin embargo, la disposición al diálogo coexiste con limitaciones importantes. Solo el 18,6 % conversa frecuentemente con personas que piensan distinto en temas políticos o sociales y el 54,7 % considera que no existe suficiente respeto para debatir sin agresiones.

Al preguntarles a las personas encuestadas cuál vía consideran más efectiva para resolver los desafíos en la situación venezolana, “negociación y acuerdos entre venezolanos” obtuvo el 46,4 %, superando otras alternativas y “movilización social” 13,4 %.

Rechazo a la violencia

El estudio documentó un rechazo contundente a la violencia. El 77,4 % considera que una situación de violencia agravaría los problemas del país, y el 72,6 % está en desacuerdo con la idea de que se pueda recurrir a la violencia para lograr cambios.

Ante la hipótesis de una escalada violenta, las principales preocupaciones son humanas y sociales: el 33,4 % señala que lo que más le afectaría sería la pérdida de vidas en general, y el 23,8 % la pérdida de seres queridos.

Perspectivas y expectativas para el futuro

Una amplia mayoría (77,6 %) reconoció la existencia de conflictos en el país, percibidos principalmente como políticos (51,7 %) y económicos (31,5 %). Solo un 2,2 % identifica el conflicto como una ruptura social entre las personas, lo que sugiere que las tensiones se ubican principalmente en ámbitos institucionales y estructurales.

A pesar de las dificultades acumuladas, el 65,3 % consideró que el país podría mejorar en los años siguientes. Este optimismo coexiste con la percepción de riesgos si los conflictos no se procesan: el 63,6 % considera que mantenerlos haría que el país empeore.

Preferencias hacia la Cooperación Internacional

Al preguntar qué tipo de ayuda internacional consideran prioritaria para que Venezuela salga adelante, las respuestas se distribuyeron principalmente en inversión para reactivar sectores productivos y generar empleos (48,4 %), seguida de ayuda humanitaria (alimentos, medicinas) (20,5 %) y fortalecimiento institucional y gobernanza (10,3 %).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

