A escasas fechas, del día internacional de la Mujer, la secretaria política del partido Vente Venezuela, Dignora Hernández, elevó un grito de auxilio similar al que soltó cuando la detuvieron en marzo de 2024.

Este martes 3 de marzo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) con la Luz conformada por Runrunes, El Pitazo, Tal Cual, Efecto Cocuyo, Cazadores de Fake News y Caracas Chronicles, la ex presa política, aseguró que su cautiverio en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide de Caracas le sirvió para percatarse de la misoginia con la que actúa el régimen chavista

La dirigente política le dijo a Ronna Rísquez, coordinadora de la ARI; Víctor Amaya, director de Tal Cual; Luis Blanco, director de Runrunes; César Batiz, director de El Pitazo; Adrián González, director de Cazadores de Fake News y Raúl Stolk, director de Caracas Chronicles, que a los funcionarios policiales les interesaba qué mujer podría ser la sustituta del liderazgo de María Corina Machado.

“Era todo un show, ellos querían saber quién era Corina Yoris, qué mujer podía reemplazar a María Corina Machado en una posible postulación a la presidencia, como la matrioska, esta muñeca rusa que alberga dentro otras muñecas, así nos veían a nosotras las mujeres políticas”.

Hernández expresó que de entrada a su sitio de reclusión se sabía que la detención había sido política, porque los agentes de seguridad alegaban órdenes de arriba y que una posible excarcelación estaría supeditada a un proceso de negociacion.

Entre lágrimas aseguró que conoció a mujeres valiosas, que en algún momento formaron parte del gobierno y ahora habían sido traicionadas por sus otroras líderes.

“Conocí a jueces, a fiscales, a mujeres dignas, cuyo único pecado fue creer en esto, además anónimas porque están en el olvido, mujeres que vieron a sus hijos adolescentes y ahora están en la universidad. Lo malo del comunismo es que se traga a su propia gente”.

La dirigente política narró que cuando fue aprehendida en marzo de 2024 junto a su compañero de partido Henry Alviarez vio de cerca la cara del terror.

“Yo sabía que tenía un número y que venían por mí, fue una cacería, una veintena de hombres que nunca se identificaron, ellos me rodearon y corrí hacia una camioneta que me atrapó, sentí la muerte muy de cerca y pensé que me iban a desaparecer”.

A juicio de Hernández, escuchar su grito de auxilio cuando la metieron a la fuerza en una camioneta fue como haber oído su propia muerte.

“Estaban molestos por el grito, me dijeron que nadie había salido a defenderme. Me trataron de manera cruel, cuando estuve al frente de un fiscal lo que hice fue denunciarlos”.

La dirigente político aseguró que El Helicoide es un depósito de gente y un sistema perverso donde se mezclan los poderes porque hay policías, fiscales y jueces, todo en un solo lugar.

Hernández no duda que El Helicoide sea un centro de tortura, pero expuso que en su caso tuvo la fortuna de estar en un espacio “semihumanizado”.

“Viví un proceso distinto, a mí me recibieron mujeres profesionales, solidarias, muchas de ellas ya tenían más de un año allí, fui testigo de maltratos a jóvenes, casi niñas”.

La dirigente político confesó que uno de los momentos más duros fue cuando se enteró de la muerte en cautiverio del ex gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz.

“Yo lo vi 15 días antes de su fallecimiento porque nos permitieron una videollamada. Lloramos mucho, nos juntamos hombres y mujeres, también hicimos un rosario por la muerte de la abuela de María Oropeza. Creo que fueron inteligentes al dejarnos orar y canalizar así nuestra impotencia”.

Dijo que se dio cuenta de algo inusual en la institución el pasado 3 de enero porque la electricidad fluctuó, escuchó gente corriendo en los pisos superiores y el edificio se estremeció.

“Sabía que pasaba algo porque algunos presos empezaron a cantar el himno nacional, por supuesto a ellos después los castigaron. Fue difícil hasta para ellos fingir que no sabían lo que estaba pasando”.

Para Hernández el pasado 8 de febrero, el día de su excarcelación, fue un eterno domingo.

Sentenció que cuando empezaron a excarcelar a las primeras detenidas hizo su maleta y vio alegría en el rostro de algunos custodios.

Si bien celebra la salida a la calle de algunos presos políticos después de promulgada la Ley de Amnistía se resiste a reconciliarse con perpetradores de violaciones a los derechos humanos que siguen cometiendo atropellos.

“Yo no les creo a los que simulan ser demócratas. La ley de Amnistía es una mampara política, es pedir perdón a quien torturó y de paso prometer que uno no va a seguir luchando por sus derechos”.

A diferencia de otros políticos, Hernández considera perentorio hacer elecciones presidenciales en un lapso entre 9 y 10 meses.

“Es urgente, porque seguimos manteniendo un reciclaje del gobierno de Maduro”.

Lo mismo que el 27F

Para Ronnie Boquier, coordinador del área jurídica del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) lo que está sucediendo en la actualidad con los presos políticos es un reflejo de lo acontecido hace 37 años en el llamado “Caracazo” con los familiares de los muertos por abusos policiales durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.

A juicio del experto en justicia transicional, el proceso de amnistía no ha tenido a las víctimas en el centro.

“Esta ley está herida porque limita la posibilidad de investigación”.

El abogado sostuvo que en los tribunales, la gente sigue sufriendo y esperando por justicia porque hay una burocracia, que impide las liberaciones plenas.

Boquier sentenció que las excarcelaciones en Venezuela se han producido básicamente por la insistencia de los familiares.

El miembro de Cofavic dijo que por fortuna las organizaciones y la sociedad civil se han encargado de documentar violaciones a los DDHH y posibles crímenes de lesa humanidad.

“También organismos como la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU y la propia Corte Penal Internacional”.

Boquier denunció que el Estado ha mantenido opacidad en torno a los presos políticos y está en la obligación de informar quienes han muerto en centros de reclusión y quienes están todavía tras las rejas.

“El nacimiento de un nuevo y mejor país tiene que ver con la memoria, la justicia se hace desde la documentación, la denuncia y el acompañamiento a las víctimas”.

El profesional del derecho negó que el nuevo Fiscal General de la República (encargado), Larry Devoe, haya estado ligado a Cofavic. “Fue abogado de Estado en causas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no tuvo nada que ver en el caso del Caracazo”.

Boquier calificó como necesario que la CIDH pueda venir al país, así como que el Alto Comisionado de los DDHH de la ONU tenga una oficina robusta en Venezuela.

“Con respecto a la CIDH, el Estado tiene una mora histórica, con respecto al Caracazo hay un cumplimiento parcial de la sentencia. Es necesario que haya garantías de no repetición, reformas judiciales, depuración de funcionarios y derogación de leyes restrictivas de libertad”.

A dos meses de una transmisión maratónica

Dos meses han pasado desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores y de una edición de La Conversa que duró poco más de 10 horas.

Adrián González, director de Cazadores de Fake News, sostuvo que a 60 días de la incursión armada estadounidense en Venezuela, cada vez son menos las menciones a Maduro y mayores las a Delcy Rodríguez en redes sociales.

De acuerdo a Luis Blanco de Runrunes el pueblo chavista debe encontrarse en un estado de desamparo porque los hechos posteriores al 3E han sido de humillación continua.

Ronna Rísquez, coordinadora de ARI, sostuvo que el hecho demostró el escaso apoyo popular que posee el chavismo.

“Hace poco mataron al narcotraficante apodado el Mencho y en México salieron todos sus criminales a respaldarlo, aquí en Venezuela no hubo reacción, ni siquiera reconocimiento a los militares caídos. Muchas de sus familias tuvieron que pagar los funerales, no recibieron una indemnización”.

Víctor Amaya, director de Tal Cual, señaló que el New York Times publicó que los sistemas anti defensas estaban desconectados al momento del ataque, mientras que César Batiz, director de El Pitazo, aportó que el teniente coronel cubano Gerardo Márquez fue quien hirió al piloto condecorado por el presidente estadounidense Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión.

A propósito de la alocución del mandatario republicano, Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, mencionó que la presencia del dirigente político venezolano, Enrique Márquez, estuvo apadrinada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Batiz añadió que fuentes revelaron la presencia del ex candidato presidencial, Edmundo González Urrurita, en Venezuela, en tanto para Rísquez es inminente el retorno de Maria Corina Machado. “No creo que entre por Maiquetía y tampoco que la detengan”, dijo la coordinadora de ARI.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.