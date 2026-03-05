Edmundo González “bajo observación médica” tras cirugía por hueso roto

El canal de la Vocería Oficial de Venezuela informó que la intervención quirúrgica practicada al líder de oposición, Edmundo González Urrutia, se realizó con éxito.

A través de su cuenta en X, el canal oficial de comunicación de María Corina Machado y González Urrutia, aseguró que el líder político se encuentra en proceso de recuperación, bajo observación médica y en buen estado.

El canal señaló que conforme avance la recuperación, Edmundo González retomará progresivamente sus actividades.

#Comunicado | La intervención quirúrgica practicada al presidente electo, Edmundo González Urrutia (@EdmundoGU), se realizó con éxito.



El procedimiento transcurrió según lo previsto y el Presidente se encuentra en proceso de recuperación, bajo observación médica y en buen… pic.twitter.com/QkRXOO3JSA — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) March 5, 2026

“Todo está bien”

González Urrutia agradeció todas las muestras de cariño y deseos de pronta recuperación. “Gracias a todos por sus mensajes de afecto. Todo está bien”, expresó en el audio difundido en su cuenta en X.

“Mañana me realizarán una pequeña intervención para reparar un hueso roto. María Corina Machado y yo seguimos coordinando y alineando todo lo que está por venir”, dijo un día antes de la cirugía, en un audio difundido en redes.

Gracias a todos por sus mensajes de afecto. Todo está bien.



Mañana me realizarán una pequeña intervención para reparar un hueso roto. @MariaCorinaYA y yo seguimos coordinando y alineando todo lo que está por venir. #EllaNoVuelveSola



Gracias por tanto cariño. pic.twitter.com/Bby4rlT9Gh — Edmundo González (@EdmundoGU) March 4, 2026

El político venezolano, de 76 años, se encuentra exiliado en España desde 2024.

