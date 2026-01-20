“Crímenes de Estado en la era Chávez”: Corte IDH ordena liberar a hermanos Guevara

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las desapariciones forzadas, torturas y graves violaciones al debido proceso cometidas contra los hermanos Juan Bautista, Rolando y Otoniel Guevara, detenidos en noviembre de 2004 en el marco de la investigación por el asesinato del fiscal Danilo Anderson.

El tribunal ordenó su liberación inmediata y la anulación de todas las consecuencias jurídicas derivadas del proceso penal que los condenó a penas de hasta 30 años de prisión, según un comunicado de prensa emitido por el tribunal con fecha de enero de 2026.

Según la sentencia del caso Guevara Rodríguez y otros vs. Venezuela, los tres hermanos fueron víctimas de desaparición forzada durante varios días, en un período en el que agentes estatales negaron su detención y ocultaron su paradero. Durante ese tiempo, la Corte determinó que fueron sometidos a tortura física y psicológica, incluyendo golpes, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, desnudez forzada, amenazas contra sus familias y condiciones de inmovilización prolongada.

El tribunal concluyó que estos hechos constituyen violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal y reconocimiento de la personalidad jurídica.

La Corte también señaló que el proceso penal que los condenó estuvo marcado por irregularidades estructurales, entre ellas la alteración ilegal de la competencia judicial para casos de terrorismo, la ausencia de un juez natural, la manipulación de pruebas, el uso de testigos falsos y la falta de independencia e imparcialidad de los órganos de investigación y juzgamiento.

La CIDH calificó el caso como un ejemplo de “cosa juzgada fraudulenta“, lo que implica la nulidad total del juicio y de la sentencia condenatoria.

Reclusión en condiciones deplorables

Los hermanos Guevara permanecen privados de libertad desde 2006 en el centro de detención conocido como El Helicoide, donde la Corte documentó condiciones inhumanas de reclusión, celdas sin ventilación adecuada y falta de atención médica. En particular, el tribunal destacó el deterioro progresivo de la salud de Rolando Guevara, quien no recibió tratamiento oportuno pese a su estado crítico.

Además de ordenar su liberación inmediata, la Corte IDH instruyó al Estado venezolano a dejar sin efecto todas las consecuencias jurídicas del proceso penal, investigar de manera independiente las desapariciones y torturas, y adoptar medidas para garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.

El fallo constituye una de las condenas más contundentes del sistema interamericano sobre violaciones cometidas durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, y reafirma la existencia de crímenes de Estado en el contexto de la investigación por la muerte del fiscal Anderson, un caso que marcó un punto de inflexión en la relación entre el poder político y el sistema de justicia venezolano.

Beneficios negados

El pasado 14 de enero, la abogada Jackeline Sandoval de Guevara emitió un comunicado a propósito del proceso de excarcelaciones anunciado por la presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, y señaló que una vez más los hermanos Guevara nuevamente fueron excluidos de esta iniciativa.

Sandoval recordó que la sentencia de los hermanos Guevara “se sostuvo exclusivamente sobre el testimonio de dos testigos que, entre 2008 y 2010, confesaron públicamente haber recibido sobornos de funcionarios del Estado para mentir”.

La abogada insistió en que sin los “testimonios falsos” no existiría prueba alguna que vincule a los hermanos Guevara con el asesinato de Danilo Anderson.

En el comunicado, Jackeline Sandoval recalcó que el sistema de justicia venezolano establece beneficios que les han sido negados, entre ellos, destacamento de trabajo, que debió otorgarse en 2011 al cumplir 1/4 de la pena. Régimen abierto, que debió aprobarse en 2014 cuando cumplieron 1/3 y, la libertad condicional en mayo de 2023 al cumplirse 2/3 de la condena.

La situación de los hermanos Guevara no solo ignora la ley nacional, sino que desacata los pronunciamientos del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del ACNUDH y de la CIDH, organismos que han calificado su detención como arbitraria y han exigido su liberación inmediata.

“El Estado venezolano no puede hablar de justicia ni de un proceso de excarcelaciones real mientras mantenga tras las rejas a hombres cuya culpabilidad fue fabricada y cuya libertad es, legalmente, un derecho vencido. Mantener en prisión a los hermanos Guevara no es un acto de justicia, es la prolongación de una venganza política que ya suma más de dos décadas”, se lee en el comunicado.

La abogada de los hermanos insistió en que no se puede construir la paz de una nación sobre el cimiento de una mentira judicial confesada. Por lo que exigió que la libertad de Rolando, Otoniel y Juan Guevara.

Reacciones a la sentencia

La ONG Un Mundo Sin Mordaza alertó a través de su cuenta en X sobre la sentencia de la CIDH y recalcó que el fallo confirma que los hermanos fueron sometidos a torturas y que el Estado violó la presunción de inocencia e incumplió su deber de investigar.

#AlertaSinMordaza 🚨La @CorteIDH sentenció a Venezuela por la desaparición forzada de los hermanos Guevara y ordenó su liberación inmediata. El fallo confirma que fueron sometidos a torturas y que el Estado violó la presunción de inocencia e incumplió su deber de investigar #DDHH

Por su parte, el ciberactivista Luis Carlos Díaz afirmó que el caso de los hermanos Guevara es “importantísimo” porque demuestra crímenes de Estado en la era en la que gobernó el fallecido Hugo Chávez.

La @CorteIDH ha declarado responsable al estado venezolano por la detención ilegal en noviembre de 2004 y desaparición forzada de los hermanos Guevara (Juan Bautista, Rolando Jesús y Otoniel).

Es un caso importantísimo porque demuestra crímenes de Estado en la era Chávez. — Luis Carlos 🏴‍☠️ One Piece (@LuisCarlos) January 19, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

