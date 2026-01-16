Padrino López reporta 83 fallecidos en bombardeos del 3 de enero: 47 eran militares venezolanos

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ofreció este viernes, 16 de enero, un balance sobre la incursión de fuerzas militares de Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero, la cual terminó con la captura de Nicolás Maduro, hecho que describió como una “agresión militar”.

Durante un acto de ascensos post mortem y entrega de condecoraciones, Padrino López precisó que 47 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fallecieron en los bombardeos, detallando que entre las bajas militares se encuentran nueve mujeres.

“Pero también, pues, en medio de esta agresión, fallecieron civiles y fallecieron también hermanos en la humanidad. Como saben ustedes, 32 compañeros de la República de Cuba estaban con nosotros, también ofrendaron sus vidas”, añadió el ministro.

Según Padrino López, la cifra total de fallecidos asciende a 83 personas y reportó que el sistema de salud militar ha brindado atención a más de 112 heridos. No ofreció balance de cuántas personas heridas son civiles y militares.

El funcionario relató que los enfrentamientos incluyeron bombardeos y el despliegue de una “supremacía aérea” sobre el territorio nacional. Ante este panorama, anunció que la institución militar se encuentra en una fase de “revisión y adecuación” a través del denominado “Plan Ayacucho”, con el fin de responder a la nueva situación geopolítica y las amenazas detectadas.

Cuatro civiles identificados

En una investigación realizada por Monitor de Víctimas y La Hora de Venezuela, publicada el pasado 10 de enero, se identificaron de cuatro víctimas civiles que perdieron la vida durante los bombardeos:

• Eduardo Soto Libre y Lenín Ramírez Osorio: Ambos eran controladores aéreos en el Aeropuerto Internacional Caracas “Oscar Machado Zuloaga” de Charallave, en Los Valles del Tuy. Según testimonios, fueron alcanzados por una explosión cuando terminaban su turno de trabajo,.

• Rosa Helena González: Una mujer de 79 años, residente del estado La Guaira.

• Yohanna Rodríguez Sierra: Ciudadana de nacionalidad colombiana, de 45 años, quien residía en El Hatillo desde hacía décadas.

Este reporte también documenta entierros realizados en diversos cementerios, como El Cercado y el Cementerio General del Sur, donde se ha confirmado que se levantará un monumento con los nombres de los caídos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.