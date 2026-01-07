TelegramWhatsAppFacebookX
Trump: Venezuela cederÃ¡ hasta 50 millones de barriles de petrÃ³leo a EE UU

ElÂ presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciÃ³ este martes 6 de enero que el gobierno encargado deÂ VenezuelaÂ cederÃ¡ hastaÂ 50 millones de barriles de petrÃ³leoÂ aÂ Estados Unidos.

En un breve comentario, el mandatario asegurÃ³ que los ingresos de esta venta serÃ¡n controlados por Ã©l.

“Este petrÃ³leo se venderÃ¡ a su precio de mercado, y ese dinero serÃ¡ controlado por mÃ­, como presidente de Estados Unidos (…), para garantizar que se use en beneficio del pueblo deÂ Venezuela y de Estados Unidos”, afirmÃ³ Trump.

El jefe de Estado hizo la afirmaciÃ³n un dÃ­a despuÃ©s de anunciar que suÂ secretario de Estado,Â Marco Rubio; el de Guerra,Â Pete Hegseth; y el asesor en temas de seguridad y migraciÃ³n,Â Stephen Miller estarÃ¡n a cargoÂ de coordinar la transiciÃ³n en Venezuela, mientras Delcy RodrÃ­guez, presidenta encargada del paÃ­s que supuestamente cuenta con su aval, coopera desde Caracas.

Horas antes, durante una alocuciÃ³n televisada, RodrÃ­guez asegurÃ³ que “no hay agente externo que gobierne a Venezuela“, en clara respuesta a las afirmaciones de Trump durante los Ãºltimos dÃ­as.

RedacciÃ³n Runrun.es
