ElÂ presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciÃ³ este martes 6 de enero que el gobierno encargado deÂ VenezuelaÂ cederÃ¡ hastaÂ 50 millones de barriles de petrÃ³leoÂ aÂ Estados Unidos.

En un breve comentario, el mandatario asegurÃ³ que los ingresos de esta venta serÃ¡n controlados por Ã©l.

“Este petrÃ³leo se venderÃ¡ a su precio de mercado, y ese dinero serÃ¡ controlado por mÃ­, como presidente de Estados Unidos (…), para garantizar que se use en beneficio del pueblo deÂ Venezuela y de Estados Unidos”, afirmÃ³ Trump.

ðŸš¨ President Donald J. Trump announces Interim Authorities in Venezuela will be turning over between 30 and 50 MILLION Barrels of High Quality, Sanctioned Oil, to the United States of America. pic.twitter.com/08qI7MvCpk — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

El jefe de Estado hizo la afirmaciÃ³n un dÃ­a despuÃ©s de anunciar que suÂ secretario de Estado,Â Marco Rubio; el de Guerra,Â Pete Hegseth; y el asesor en temas de seguridad y migraciÃ³n,Â Stephen Miller estarÃ¡n a cargoÂ de coordinar la transiciÃ³n en Venezuela, mientras Delcy RodrÃ­guez, presidenta encargada del paÃ­s que supuestamente cuenta con su aval, coopera desde Caracas.

Horas antes, durante una alocuciÃ³n televisada, RodrÃ­guez asegurÃ³ que “no hay agente externo que gobierne a Venezuela“, en clara respuesta a las afirmaciones de Trump durante los Ãºltimos dÃ­as.