Noticias

VIDEOS | Confusión con drones desata balacera en alrededores de Miraflores

Poco antes de las 8:00 pm de este lunes, 5 de enero de 2026, usuarios de redes sociales reportaron que se escucharon detonaciones en las adyacencias del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo nacional. ¿La razón? El vuelo de unos drones de vigilancia sobre la estructura hizo que los funcionarios que resguardan el lugar comenzaran a disparar y lograran derribarlos.

El suceso, que rápidamente se distribuyó en redes, activó un dispositivo de seguridad en la zona. De la misma forma, miembros de colectivos (paramiltares del gobierno), recorrieron armados y vestidos de negros algunas áreas cercanas como las avenidas Urdaneta, Baralt y los sectores Parque Central y Candelaria.

En otras zonas como El Paraíso, a dos kilómetros al sur de Miraflores, comandos de la Guardia Nacional se movilizaron ante le hecho dentro de la urbanización.

Los reportes de las detonaciones también se hicieron desde zonas como 23 de Enero, bastión del chavismo, en donde se apreciaron las ráfagas de las baterías antiaéreas que se activaron en los alrededores de Miraflores.

Reportes policiales confirmaron que lo ocurrido se debió a que no se comunicó el sobrevuelo de unos drones en el área del Palacio, lo cual fue interpretado por la Guardia Presidencial como una amenaza a repeler.

Los reportes de los disparos se hicieron desde zonas como 23 de Enero, El Paraíso y Candelaria. Colectivos se activaron y recorrieron, armados, varias áreas del centro de Caracas
Screenshot
Redacción Runrun.es
