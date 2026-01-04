Durante los ataques militares de Estados Unidos sobre Caracas, ocurridos la madrugada de este 3 de enero, murieron al menos 25 personas. Solo una de estas víctimas es una civil. Así lo señalan reportes extraoficiales de cuerpos de seguridad del país.

La mayoría de los muertos, 15 en total, pertenecían al Batallón de Seguridad Presidencial número 6 que protegía a Nicolás Maduro, quien fue extraído y arrestados por las fuerzas especiales estadounidenses. Se trataba de jóvenes de los siguientes rangos militares: tenientes, cabos, guardias de honor, sargentos e incluso alumnos que todavía no habían egresado de la Academia Militar.

Del Batallón de Seguridad Presidencial murieron el teniente Yendis Cristofer Gregorio Barreto; los guardias de honor Jeampier Josue Parra Parra, Franyerson Javier Hurtado Ortuño, José Ángel Ilarraza González, Jerry Antonio Aguilera Velásquez, Franco Abrahan Contreras Tochon e Isaac Enrique Tovar Lamont; además del cabo segundo Luis Enrry López Sánchez.

También murieron miembros del llamado “Escuadrón Bravo” del mismo batallón, como el teniente Lerwis Geovanny Rivero Chirinos y el sargento segundo Richard Rodríguez Bellorín, así como efectivos del Batallón De Custodia número 3: las sargentas segundo Anaís Katherine Molina Goenaga y Alejandra Del Valle Oliveros Velasquez, el guardia de honor Carlos Julio Quiñónez Perozo, así como los alumnos de la Academia Militar, Jhonatan Alexander Cordero Moreno (distinguido) y Saúl Abrahan Pereira Martínez.

A este grupo se suma el escolta Juan Escalona, quien formaba parte del anillo de seguridad de Maduro, además de la primera teniente de la Aviación Militar, Deimar Elizabeth Páez Torres, quien estaba en el Telepuerto de la Red Tettra, ubicada en la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela en Fuerte Tiuna; y otro miembro de la FANB identificado como Lenin Osorio Ramírez, hijo de Soraida Ramírez, presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA).

Aunque no se conocen sus nombres, reportes extraoficiales indicaron que hubo otros 6 muertos en varias de las dependencias bombardeadas: 2 en la Comandancia General de la Milicia Bolivariana, cuya sede está a 500 metros del Cuartel de la Montaña, donde están los restos de Hugo Chávez; otras 2 víctimas en el Aeropuerto Caracas Óscar Machado Zuloaga, en Valles del Tuy; 1 persona fallecida en el Grupo Misilístico de Defensa Aérea Almirante José María García y 1 persona más en la Estación de Radar de Altos de Irapa.

También se conoció de la muerte de una mujer en el municipio El Hatillo, al sur de la capital venezolana, en una casa en las inmediaciones de la montaña “El Volcán”, donde está una serie de antenas de transmisión. Se trata de las única víctima civil de todo el reporte.

El diario estadounidense The New York Times reportó que habían muerto 40 personas, según una fuente anónima del Gobierno de Venezuela, pero no reveló los nombres de las víctimas.

Los bombardeos también dejaron un número indetermiado de heridos, y posiblemente más personas muertas. Sin embargo, las autoridades venezolanas no han suministrado información sobre las víctimas.

Los ataques también dejaron decenas de heridos. Según un reporte de hospitales que realiza la Red de Médicos en Venezuela hasta las 14:00 horas (2:00 pm Caracas) del 3 de enero se había registrado el ingreso de 90 personas heridas a distintos hospitales del Distrito Capital, producto de los bombardeos. El Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo recibió 60 lesionados y 30 más en el Hospitalito de Fuerte Tiuna. La asociación también advierte que varios fallecidos aún no han sido contabilizados.