TSJ declara “ausencia forzosa” de Maduro y designa a Delcy Rodríguez como presidenta encargada

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la “ausencia forzosa” del gobernante Nicolás Maduro Moros, calificando los eventos de las últimas horas como una “agresión militar extranjera” y un “secuestro” que ha dejado al país en una situación de “imposibilidad material” de mando.

Ante este vacío de poder, el TSJ ordenó de forma inmediata que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma las funciones de presidenta encargada “con todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo, para garantizar la defensa de la soberanía y la gestión de Gobierno”.

El comunicado también enfatiza que esta medida es una “actuación cautelar urgente” para preservar la soberanía y garantizar la operatividad de las instituciones frente a lo que el gobierno saliente tilda de “invasión”.

Asimismo, el Poder Judicial instruyó a al Consejo de Defensa de la Nación, al Alto Mando Militar y a la Asamblea Nacional, “proceder de forma inmediata a dar cumplimiento a la presente decisión para asegurar la estabilidad del Estado”.

Los hechos que motivaron la decisión judicial comenzaron a la 1:50 am de este sábado 3 de enero. Según reportes confirmados, una serie de bombardeos estratégicos realizados por fuerzas estadounidenses sacudieron el Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota y objetivos en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. En medio del caos y los sobrevuelos de aeronaves militares, una unidad de élite (Delta Force) ejecutó una incursión directa en la residencia presidencial.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.