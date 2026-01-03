Maduro llega a Nueva York para ser procesado por narcotráfico tras ser capturado

El avión militar Boeing 757 que trasladó a Nicolás Maduro aterrizó este sábado en Nueva York, Estados Unidos, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido por fuerzas estadounidenses en Caracas.

El gobernante venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión. Fue bajado esposado y vistiendo ropas grises.

Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

El líder chavista fue detenido junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.

🚨El dictador Nicolás Maduro aterriza en Nueva York donde enfrentará un juicio por narcotráfico pic.twitter.com/e4iqo0nCIM — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) January 3, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.