Trump anuncia que EEUU “estará a cargo” de Venezuela hasta consolidar una transición

Después de anunciar la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que ambos ahora “enfrentan ahora la justicia estadounidense” por su “campaña de narcoterrorismo” contra los ciudadanos estadounidenses.

Durante una extensa rueda de prensa, Trump explicó que Maduro y Flores están siendo trasladados en un barco a Nueva York y que enfrentarán un juicio en suelo estadounidense y comparó el éxito del ataque con la eliminación de Soleimani, al-Baghdadi y las bases nucleares en Irán.

“Esta operación tan exitosa debería servir como advertencia para cualquiera que quiera ser una amenaza para Estados Unidos. El embargo sobre el petróleo venezolano sigue en pie. Nuestras opciones militares seguirán a la mano hasta que las demandas de Estados Unidos se hayan cumplido”, indicó.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, quien destacó: “Hemos sido testigos de la valentía y precisión de este trabajo. Agradezco a nuestros guerreros de la fuerza militar. Ningún país en el mundo está siquiera cerca de haber hecho una operación como esta”.

“Maduro tuvo su oportunidad, pero no la aprovechó. Trump es realmente serio al decir que va a acabar con el tráfico de drogas. Esto se trata de la seguridad, la libertad y la prosperidad”, añadió.

Más de 150 aeronaves participaron en el operativo

Trump explicó que la operación para detener a Maduro y a Flores se produjo en “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”. Al mismo tiempo, destacó: “Somos un país respetado nuevamente. Estas operaciones se dieron en colaboración con las diferentes fuerzas de Estados Unidos”.

“Lo que se vio esta noche fue impresionante. Ningún servicio de los EEUU ha sido afectado. Hay mucha gente que está involucrada y no hubo pérdidas de miembros militares ni equipos. Tenemos el mejor equipo militar en el mundo”, acotó.

Por su parte, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, señaló que la operación fue lanzada a solicitud del Departamento de Justicia y participaron 150 aeronaves, que incluían F22, F35, F18, EA18, E2, bombarderos E1, las cuales despegaron desde más de 20 bases del hemisferio.

“Tras meses de trabajo de nuestra inteligencia para hallar a Maduro y entender cómo se movía, a dónde viajaba, cómo se comía, cuáles eran sus mascotas, a principios de diciembre se trazaron algunos escenarios. La clave era minimizar el daño a civiles y maximizar el factor sorpresa”, explicó Caine.

Caine indicó que las fuerzas de seguridad estadounidenses defendieron sus aeronaves mientras se desactivaban las fuerzas antiaéreas venezolanas para abrir un corredor hacia la capital. Describió que las fuerzas de aprehensión se movieron con rapidez y disciplina. En un detalle impresionante, mencionó que los efectivos “superaron todos los obstáculos” y avanzaron hacia la puerta de la residencia en tan solo 47 segundos.

También, afirmó que el equipo mantuvo el “elemento de sorpresa” y llegó al complejo de Maduro a las 2:01 am en Caracas, aislando la zona y deteniendo a los individuos. A pesar de que uno de los helicópteros fue impactado con fuego hostil, continuó en operación. Señaló que no hubo pérdida de vidas estadounidenses y que la fuerza se retiró a las 3:29 am hora del Este.

“EEUU estará a cargo hasta que haya una transición”

Trump afirmó que el gobierno de Estados Unidos estará a cargo de Venezuela hasta que haya una transición. “Vamos a estar a cargo del país hasta que haya una transición importante, hasta que esté a salvo y seguro”, subrayó.

“Queremos la paz y la libertad para la gente de Venezuela. Los venezolanos no van a sufrir nunca más”, prometió; y agregó que tiene “evidencia aplastante de lo que ha hecho Maduro”.

Consultado por periodistas, el mandatario estadounidense aseguró que estarán a cargo del país “de manera justa” y que van a “reinvertir en Venezuela y vamos a cuidar a todo el mundo”.

Explicó Estados Unidos supervisará una transición pacífica del poder. “Sí, estamos coordinándolo, designando gente. Mucha gente. Les haré saber quiénes son”, explicó, sobre un delegado del gobierno estadounidense para determinar las condiciones del traspaso de poderes y la dirigencia del país la cual recaerá, dijo, “en las personas detrás de mí”, refiriéndose a Marco Rubio, secretario de Estado; Pete Hegseth, secretario de Defensa, y Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos.

También, señaló que a partir del control político que asegura ejecutará en Venezuela, se dará paso a que las “gigantescas compañías petroleras estadounidenses” entren a explotar los recursos energéticos venezolanos.

“Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso. Un fracaso total durante mucho tiempo. No estaban extrayendo casi nada en comparación con lo que podrían haber estado extrayendo y lo que podría haber ocurrido. Vamos a tener a nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses. Las más grandes del mundo. Entrar, gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura que está muy dañada”, expresó.

Conversaciones con Delcy Rodríguez y descarte de Machado

Trump no dejó claro quién será su interlocutor en Caracas, pero afirmó: “nadie va a tomar el poder”. Al respecto, señaló que tienen un vicepresidente (Delcy Rodríguez) “que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta”.

Según el mandatario estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo “una larga conversación” con Delcy Rodríguez y que esta le habría expresado su colaboración con la Casa Blanca a partir de ahora.

Por otro lado, Trump descartó la participación de la líder opositora María Corina Machado. Señaló que Machado “es una señora muy amable, pero no tiene ni el apoyo ni el respeto para dirigir el país”.

Poco antes de las declaraciones de Trump, Machado había publicado un comunicado a través de sus cuentas de redes sociales. “Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.