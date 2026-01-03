Distintos gobiernos del mundo se han pronunciado públicamente sobre los ataques en Venezuela de Estados Unidos que tuvieron como resultado la extracción y arresto del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Caracas. Mientras algunos condenan directamente los hechos, otros llaman al respeto de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional y solo unos pocos celebran abiertamente lo ocurrido.

Medio día después de los ataques, las declaraciones habían salido de las cuentas en redes sociales de gobiernos y organizaciones de América, Europa, Asia y África.

Desde la madrugada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó sobre los bombardeos en Venezuela y llamó a la reunión urgente de los consejos de seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Poco después, el mandatario publicó un comunicado oficial de su gobierno en el que reafirma “su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales”.

En el mismo odcumento se hace un llamado a la paz y exhorta a los involucrados “a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”.

“Que Bolívar protega al pueblo Venezolano y al pueblo latinoamericano”, se lee al final del documento.

El Ministerio de Exteriores de España emitió un comunicado para señalar que sigue de cerca la situación junto a otros países de la Unión Europea y la región, el cual fue difundido en la cuenta en X del presidente del Gobierno de ese país, Pedro Sánchez.

El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos.



Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026

“España hace un llamamiento a la deses​calada y a la moderació​n, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de NNUU. En este sentido, España está​ dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis”, se lee en el comunicado que recordó que ese país no ha reconocido los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2024, que dieron la victoria a Maduro sin presentar pruebas o cifras totales.

Desde Chile, el presidente Gabriel Boric envió un mensaje en su cuenta X en el cual condenó las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela.

“Hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”, dijo, y añadió que Chile se adhiere a los principios básicos del Derecho Internacional, la no intervención y la solución pacífica de las controversias internacionales.

Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país.



Chile reafirma su adhesión a principios básicos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 3, 2026

Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.



Atacar países, em… — Lula (@LulaOficial) January 3, 2026

También vía X, el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, los ataques en Venezuela y la captura de Maduro “han traspasado una línea inaceptable”, violan la soberanía de Venezuela y “sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.

“Atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo. La condena al uso de la fuerza es coherente con la posición que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones.

“Esta acción recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz”, dijo Lula, quien invocó a las Naciones Unidas a responder a este episodio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México insistió en que las operaciones estadounidenses violan el artículo 2 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía de cualquier nación. “México condena y rechaza enérgicamente estas acciones”, apunta el texto.

El gobierno mexicano, a cargo de Claudia Sheinbaum, reafirmó su disposición a apoyar esfuerzos de mediación en medio de un conflicto que podría escalar. “América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre el respeto mutuo y la proscripción del uso de la fuerza”, resalta el comunicado.

Contrario al resto de los mandatarios, el presidente de Argentina, Javier Milei, celebró los ataques en Venezuela y la aprehensión de Maduro con el mensaje: “la libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, y la publicación de una antigua declaración en la que apoya las acciones que Estados Unidos realizó en el Caribe con el bombardeo de embarcaciones que presuntamente traficaban droga desde Venezuela a Estados Unidos.

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/yexGuQfKvF — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

“La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en nuestro continente”, dijo Milei en esa intervención.

El mundo

A través de las redes sociales de la ONU, el secretario general de esa organización, Antonio Guterres, expresó que le preocupaba “que no se haya respetado el derecho internacional” e hizo un llamado a los actores en Venezuela a entablar un “diálogo inclusivo, con respeto de los derechos humanos y del estado de derecho”.

En esa misma línea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló vía X que sigue la situación de Venezuela con preocupación y que la Unión Europea continuará apoyando una solución pacífica, democrática e inclusiva para el país.

I am following the situation in Venezuela with great concern. The European Union calls for de-escalation and a resolution in full respect of international law and the principles enshrined in the Charter of the United Nations.



The European Union will continue to support a… — António Costa (@eucopresident) January 3, 2026

Más temprano, Kaja Kallas, la Alta Representante para Asuntos Extranjeros y Políticas de Seguridad de la Unión Europea (UE) y vicepresidenta de la Comisión Europea, adelantó el seguimiento de lo sucedido y recordó que la UE “ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica”. Insistió en el respeto del derecho internacional y la Carta de la Naciones Unidas.

I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.



The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026

La cancillería rusa publicó una breve declaración para expresar su preocupación por la “acción agresiva” de Estados Unidos contra Maduro y Flores. “Instamos a que se aclare inmediatamente esta situación”.

Recalca el escueto comunicado que el hecho constituye una “violaсión inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio clave del Derecho Internacional”.

Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU.



Si realmente tuvo lugar, es una violaсión grave de la soberanía de un Estado independientehttps://t.co/ns9u3KqU9X pic.twitter.com/YcvW73NJEn — Cancillería de Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) January 3, 2026

China también se expresó en redes sociales. En un mensaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de la nación asiática se condenaron enérgicamente los ataques en Venezuela por parte de Estados Unidos.

“Estos actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello”, indica el escrito en X.

China is deeply shocked by and strongly condemns the U.S.’s blatant use of force against a sovereign state and action against its president.



Such hegemonic acts of the U.S. seriously violate international law and Venezuela’s sovereignty, and threaten peace and security in Latin… pic.twitter.com/wjfRMhvNKP — CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) January 3, 2026

De acuerdo con la agencia EFE, el Gobierno de Sudáfrica pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras los hecho y subrayó que estos hechos “socavan la estabilidad” internacional.

Más allá de las declaraciones diplomáticas, los pronunciamientos de los países sobre Venezuela han estado lejos de exigir acciones concretas a los organismos que vigilan la seguridad y los derechos humanos. Se espera que en las próximas horas haya más reacciones sobre lo ocurrido en Caracas.