María Corina Machado salió de Oslo según confirmación de su equipo

Pedro Urruchurtu, director de relaciones internacionales de Vente Venezuela, informó este miércoles 17 de diciembre que María Corina Machado, coordinadora nacional del partido, ya se encuentra fuera de Oslo, Noruega, donde hace días acudió a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

“María Corina Machado se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación. Como ha confirmado el Primer Ministro de Noruega, ya no está en la ciudad de Oslo”, señaló Urruchurtu en su cuenta de X.

Comunicado oficial:



En días pasados, medios noruegos confirmaron que Machado fue diagnosticada con una fractura vertebral después de su salida de Venezuela. La lesión fue detectada tras su llegada a Noruega y se atribuye directamente a las “extremas condiciones físicas que enfrentó durante el viaje”.

El medio noruego Aftenposten reveló en una publicación el 15 de diciembre que la lesión de Machado se habría producido durante la arriesgada travesía marítima. La opositora cruzó el mar Caribe desde Venezuela en una pequeña embarcación pesquera. Este viaje tuvo lugar la semana pasada, se extendió por cinco horas y se desarrolló en “condiciones meteorológicas muy adversas”, caracterizadas por un elevado oleaje y fuertes vientos. La dificultad de esta travesía, en la que se cree que se lesionó la columna, le impidió llegar a tiempo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz el pasado miércoles.

Machado llegó a Oslo en la madrugada del jueves pasado, horas después de que su hija, Ana Corina Sosa, recibiera el galardón en su nombre. Posteriormente, fue evaluada en el Hospital Universitario de Ullevål en la capital noruega, donde se confirmó la fractura vertebral y la presencia de otras lesiones.

El medio noruego aseguró que la fuga de Machado, quien vivía en la clandestinidad, fue el resultado de una planificación que se extendió por aproximadamente dos meses. En información que coincide con datos revelados por otros medios estadounidenses, se indicó que para lograr escapar, Machado tuvo que disfrazarse y atravesar diez alcabalas. Desde su escondite en Caracas, se dirigió a la costa y cruzó el mar en la embarcación hasta Curazao.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.