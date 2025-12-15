Provea: Dos dirigentes sindicales siguen en desaparición forzada desde finales de noviembre

La ONG Provea alertó este domingo, 14 de diciembre, sobre la grave situación que atraviesan los dirigentes sindicales José Elías Torres y William Lizardo, quienes continúan en situación de desaparición forzada tras ser detenidos de manera arbitraria a finales del mes de noviembre.

La denuncia de la organización, hecha en la red social X, se centra en la falta de información oficial sobre el paradero de los sindicalistas y el riesgo inminente que esta situación representa para sus vidas y su salud.

José Elías Torres, quien se desempeña como dirigente de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), fue detenido el 29 de noviembre en su vivienda ubicada en Caracas. Tras su detención, los familiares de Torres han llevado a cabo un arduo recorrido por distintos centros de reclusión dentro de la capital, sin obtener respuesta alguna, pues en todas las dependencias se ha negado información sobre su paradero.

En un intento por garantizar su derecho a la libertad y conocer su ubicación, el 3 de diciembre se introdujo un recurso de Hábeas Corpus en los Tribunales Penales de Caracas. Sin embargo, este primer intento resultó infructuoso, ya que el recurso no fue admitido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial. La acción legal se concretó al día siguiente, el 4 de diciembre, cuando el recurso fue presentado y finalmente recibido en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Su caso ha sido presentado en distintas instancias de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señaló Provea.

La situación del otro dirigente, William Lizardo, no es menos alarmante. Su hermano, Ender Lizardo, fue quien denunció que William fue detenido por presuntos funcionarios pertenecientes a la División de Inteligencia de la PNB en San Diego, estado Carabobo. Desde entonces, la incertidumbre se mantiene, pues su paradero sigue siendo desconocido.

El riesgo para la vida del señor Lizardo es particularmente elevado, según alertó Provea, dado que tiene 66 años de edad y padece una condición cardíaca severa. Esta afección requiere que el dirigente sindical tome medicación de forma diaria. “Sus familiares advierten que la interrupción del tratamiento aumenta el riesgo de una grave afección a su salud”, alertó la ONG.

Los dirigentes sindicales José Elias Torres y William Lizardo, siguen en situación de desaparición forzada tras su detención arbitraria ocurrida los días 28 y 29 de noviembre.



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.