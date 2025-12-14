Martha Cambero: “Hago responsable al señor Maduro y a su ministro de Interior por la integridad física de Nicmer”

La esposa del politólogo y director del medio digital venezolano Punto de Corte, Nicmer Evans denunció este sábado 14 de diciembre que fue detenido por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), luego de ser convocado a una supuesta entrevista.

A través de un video publicado en X, Cambero indicó que Evans fue detenido aproximadamente a las 1:40 de la tarde por supuestos funcionarios del Sebin.

“No mostraron ningún tipo de documento para una detención. Hago responsable por su integridad física, por su vida, al señor Nicolás Maduro, al igual que su ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello”, añadió la esposa del politólogo.

Cambero alertó que Evans, quien tiene 50 años, fue sometido el año pasado a una cirugía de las vías digestivas y biliares y sufre de hipertensión, por lo que está sometido a un tratamiento médico exigente.

“Señores que hoy ostentan el poder en nuestro país, pedimos que basta ya de tanta opresión por simplemente el hecho de pensar distinto, queremos libertad, simplemente queremos eso y que se nos respeten nuestros derechos y sobre todo el derecho a la vida”.

Previo a ser sacado de su residencia, Evans grabó un video dentro de su casa diciendo que le habían avisado sobre una supuesta entrevista.

“Esperemos a ver cuáles son las consecuencias, ya había habido algunas advertencias de esto. Voy a dar la cara, no tengo nada que temer, la libertad de expresión es así y quienes la defendemos estamos permanentemente dispuestos a dar la cara, mi familia estará informando cualquier cosa que pase en este sentido, muchísimas gracias”, dijo Evans.

En 2020, Evans fue detenido y liberado tras 51 días. En años recientes, además, ha denunciado amenazas y aprehensiones de colaboradores de su medio digital.

De acuerdo a testimonios confirmados por el entorno del comunicador, los funcionarios no presentaron orden judicial alguna y justificaron el traslado como una invitación.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.