Venezolanos se reunieron en varias ciudades del mundo para celebrar el Nobel de la Paz de Machado

Una jornada mundial de concentraciones para celebrar el Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado a la líder opositora María Corina Machado, se llevó a cabo el sábado, 6 de diciembre, cuatro días antes de la ceremonia oficial en Oslo.

Esta movilización fue coordinada a través de la plataforma elnobelesnuestro.com, la cual canalizó las convocatorias en más de 80 ciudades alrededor del mundo.

Alemania

Los venezolanos se unieron al llamado por la paz y la libertad en Hamburgo. Los participantes recordaron que el galardón no solo representa un reconocimiento a la líder opositora, sino también un homenaje al pueblo venezolano.

🇩🇪 Hamburgo se suma por la paz y la libertad.

La diáspora venezolana en Alemania alza su voz para apoyar a María Corina Machado y a un país que lucha por recuperar su futuro.

Desde el norte de Europa, Venezuela también marcha. 💛💙❤️#ElNobelEsNuestro pic.twitter.com/r5FcFrZT4s — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) December 6, 2025

Australia

La comunidad venezolana en Australia participó en la jornada global. Los manifestantes se concentraron en diversas ciudades australianas, donde encendieron velas y antorchas para enviar un mensaje de esperanza y unidad. Los organizadores describieron el Nobel como un “megáfono gigante para nuestra causa” y un reconocimiento a un pueblo que “nunca se ha rendido”. Subrayaron que la diáspora amplifica el mensaje ante el régimen, afirmando que “Venezuela sigue viva, organizada y decidida”.

Venezolanos en Australia se sumaron a la protesta global por la libertad de Venezuela #ElNobelEsNuestro. pic.twitter.com/ak0j2Sd3zN — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) December 6, 2025

Bélgica

La diáspora venezolana se concentró en Antwerpen, Pelt y Huy. Los participantes portaron velas, antorchas y consignas. Los organizadores en Bélgica expresaron que el Nobel es un “megáfono gigante para nuestra causa” y un homenaje a un pueblo que “nunca se ha rendido”. Además de celebrar a Machado, la jornada en Bélgica se enmarcó en la campaña que reivindica el Nobel para los centenares de presos políticos en Venezuela. Los manifestantes subrayaron que Venezuela “sigue viva, organizada y decidida”.

🇧🇪 Antwerpen se suma a la voz por la paz y la libertad.

La comunidad venezolana en Bélgica alza su mensaje de apoyo a María Corina Machado y a toda una nación que quiere volver a ser libre.

Desde Amberes, Venezuela también marcha. 💛💙❤️#ElNobelEsNuestro pic.twitter.com/a8uU6zueQi — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) December 6, 2025

España (Barcelona)

Aproximadamente un centenar de personas participó en una marcha en Barcelona. La manifestación comenzó en el monumento a Colón y recorrió las calles hasta la estatua de Simón Bolívar. Los participantes portaron luces encendidas “como símbolo de esperanza y transición a la democracia”. Los convocantes ensalzaron la “defensa de los derechos democráticos” de Machado y su rol en la búsqueda de una transición pacífica.

Una portavoz de los organizadores señaló que, aunque María Corina Machado recibirá el premio, este es un galardón que “hacemos nuestro todos los venezolanos, por más de veinte años de lucha por el restablecimiento de la libertad”. Se vieron pancartas con lemas como “El Nobel es mío” y “El Nobel es de todos los venezolanos”.

🇪🇸 Barcelona se reunió hoy frente al Monumento a Colón para sumarse a la jornada mundial por la paz y la libertad.

Venezolanos en la ciudad llevaron sus mensajes y banderas para recordar que la lucha por un país libre también se libra desde la distancia.#ElNobelEsNuestro pic.twitter.com/KWxsNWDsu1 — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) December 6, 2025

Italia

Los venezolanos se unieron en varias ciudades italianas, incluyendo Roma, Verona, Génova y Palermo, para celebrar el premio. Con banderas y pancartas, los participantes afirmaron que el galardón es un reconocimiento al pueblo venezolano que ha resistido con valentía y mantiene viva la esperanza de una transición democrática. Se destacó que el Nobel “reconoce a 30 millones de venezolanos que luchan por su libertad” y es el reconocimiento a un pueblo que “nunca se rinde”.

🇮🇹 Bologna se unió con fuerza a la jornada por la paz y la libertad.

Venezolanos en esta ciudad italiana llevaron su mensaje a la calle, recordando que cada voz fuera del país es un impulso para quienes siguen resistiendo dentro.#ElNobelEsNuestro pic.twitter.com/nUTkKpyeZo — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) December 6, 2025

Países Bajos

Los venezolanos celebraron el premio en la ciudad de Utrecht. Los participantes recordaron que el galardón es un homenaje al pueblo venezolano que ha resistido la represión y mantiene viva la esperanza. Desde Utrecht se afirmó que el “Nobel de la Paz hoy lleva nombre venezolano” y que este es el reconocimiento a un pueblo definido por la “constancia, valentía y coraje” que nunca se rinde.

🇳🇱 Utrecht alza su voz hoy.

Venezolanos en esta ciudad se reunieron para enviar un mensaje claro: la paz y la libertad también se defienden desde lejos.

El apoyo a María Corina Machado cruza fronteras y encuentra eco en los Países Bajos.#ElNobelEsNuestro pic.twitter.com/VBMeqBGzXr — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) December 6, 2025

Otros países donde se unieron a la convocatoria

Según publicaciones hechas en redes sociales, la diáspora venezolana también se concentró en países como Suiza, Hungría, Portugal, Suecia y Tailandia, donde, al igual que en las demás, acudieron con pancartas para celebrar el Nobel otorgado a Machado. A continuación algunas imágenes de las movilizaciones:

🇹🇭 Bangkok se une por la paz y la libertad ✊

Venezolanos en Tailandia alzan su voz recordando que nuestra lucha no tiene fronteras.

Hoy marchamos por un país libre y acompañamos a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz.

💛💙❤️ #ElNobelEsNuestro pic.twitter.com/M9UXQsN57X — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) December 6, 2025

🇭🇺 Budapest se hizo escuchar en la jornada mundial por la paz y la libertad.

Venezolanos en la capital húngara se reunieron para respaldar la causa de un país que sigue exigiendo democracia y libertad 💛💙❤️#ElNobelEsNuestro pic.twitter.com/kuawTiZkkm — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) December 6, 2025

🇵🇹 Funchal y Porto se sumaron desde Portugal a la jornada por la paz y la libertad.

Venezolanos en estas dos ciudades llevaron su mensaje a las calles, recordando que la esperanza por un país libre viaja con cada uno de nosotros.#ElNobelEsNuestro pic.twitter.com/0lSklOlZ5T — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) December 6, 2025

🇸🇪🇨🇭 Desde Suecia y Suiza, la diáspora venezolana volvió a demostrar que la distancia no apaga la convicción.

En ambas naciones, compatriotas se reunieron para enviar un mensaje claro: la paz y la libertad de Venezuela son una causa que trasciende fronteras.#ElNobelEsNuestro pic.twitter.com/hjEBE8zmIo — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) December 6, 2025

🇦🇺 Brisbane y Perth se unen al llamado por la paz y la libertad.

La diáspora venezolana sale hoy a las calles para apoyar a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, y alzar la voz por un país libre.

Desde Australia, Venezuela late más fuerte que nunca💛💙❤️#ElNobelEsNuestro pic.twitter.com/YFfYYUHwwW — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) December 6, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.