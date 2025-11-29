Clippve a la CPI: “Las víctimas seguimos esperando justicia”

La Corte Penal Internacional (CPI) ha confirmado que la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela I continúa activa y sin interrupciones, a pesar de la reciente recusación del fiscal Karim Khan. Esta aclaratoria, publicada en un video este viernes 28 de noviembre bajo el formato “Pregúntele a la Corte”, ha sido recibida con esperanza por las víctimas y sus familiares en el país.

Según la información emitida por la CPI, la decisión de la Sala de Apelaciones de solicitar y aceptar la recusación del fiscal Khan se debe a un potencial conflicto de interés. Sin embargo, la Corte subraya que la investigación en el caso Venezuela I no se detiene ni se ve afectada por este cambio. La conducción de la investigación queda ahora a cargo del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, quien ha sido plenamente facultado para continuar con todas las actuaciones del caso.

Para el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), que agrupa a miles de venezolanos afectados por la represión, detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones, esta ratificación es fundamental. En un mensaje compartido en la red social X y titulado “La investigación continúa: las víctimas seguimos esperando justicia”, enfatizan que la justicia internacional no se ha paralizado y que el dolor de las víctimas “no se ha borrado”.

El Comité asegura que la CPI sigue trabajando en la recopilación de pruebas y la protección de testimonios y avanzando incluso, “de forma confidencial hacia posibles órdenes de arresto o citaciones”.

“Miles de venezolanos han documentado ante la Corte su sufrimiento, incluyendo madres que buscan a desaparecidos, jóvenes encarcelados por protestar, mujeres víctimas de violencia sexual en centros de detención y sobrevivientes con secuelas físicas y emocionales”, recuerda el Clippve.

Para las familias que resisten y los presos políticos que siguen tras las rejas, este avance representa una “esperanza concreta de que el mundo no nos ha olvidado”.

“No buscamos venganza; buscamos verdad, memoria y garantías para que jamás vuelva a ocurrir”, concluyeron.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.