El Mañanero del 27 de noviembre: Denuncian desaparición de familia del dirigente político Fernando Orozco

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del jueves, 27 de noviembreese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

El partido político Voluntad Popular denunció la desaparición en Charallave de parte de la familia del dirigente Fernando Orozco, quien se encuentra en clandestinidad. Los desaparecidos serían su hijo Brayant Orozco; su esposa, Dilia y una expareja de nombre Carolina.

“Desde Voluntad Popular denunciamos este nuevo crimen de Estado contra la familia de nuestro hermano, el diputado Fernando Orozco. No hay razón ni justificación posible para lastimar a inocentes. Esto es persecución pura, brutal y deshumanizada”, aseguró el partido político en un mensaje en redes sociales

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Henrique Capriles, ex gobernador del estado Miranda y diputado a la Asamblea Nacional de corte oficialista, cuestionó que María Corina Machado plantee aislar al país y celebrar la suspensión de vuelos internacionales como mecanismo de presión contra Maduro.

Azuquita pa’l café

Esto es lo más tierno que verás hoy

La Ñapa (recomendamos…)

Los lugares navideños más bonitos para tomarse fotos en estas fiestas.

