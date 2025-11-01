Denuncian detención arbitraria de tesistas de la UCV por tomar una foto frente a Tocorón

La organización Surgentes denunció la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de cuatro jóvenes—dos de ellos tesistas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y dos productoras audiovisuales—ocurrida el viernes 31 de octubre de 2025 en las cercanías del Centro Penitenciario Aragua (Tocorón).

Los jóvenes detenidos fueron identificados como Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra. Noel y Katiuska son tesistas de la Escuela de Artes de la UCV, mientras que Ingrid y Marcela actuaban como productoras audiovisuales.

Según Surgentes, los jóvenes realizaban una actividad académica y profesional relacionada con la preproducción de su Trabajo Especial de Grado. El incidente se desencadenó cuando los jóvenes tomaron una fotografía de la fachada del penal.

Cerca de las 11 de la mañana del viernes, funcionarios de custodia perimetral abordaron a los jóvenes, les retuvieron sus cédulas y les indicaron que debían esperar para ser entrevistados. Estuvieron bajo vigilancia en las afueras del penal durante aproximadamente seis horas. Finalmente, cerca de las 3:45 de la tarde, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los aprehendieron. Desde ese momento, se desconoce el paradero de los cuatro jóvenes, y las autoridades han negado información a sus familias.

ONG sumadas a la denuncia

Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron y condenaron la situación. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) alertó que esta conducta configura una “desaparición forzada”, práctica que prohíbe expresamente la Constitución venezolana y el derecho internacional.

“Este ataque contra estudiantes y profesionales de la cultura es una afrenta al pensamiento crítico y a la libertad académica en Venezuela”, señaló el Clippve en un comunicado difundido en redes sociales.

Por su parte, la ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció las detenciones y señaló: “Esta detención es una prueba más de cómo en Venezuela se criminaliza el arte, el pensamiento crítico y la juventud”. Además, la organización recordó que “documentar la realidad no es un crimen”.

También, la Asociación Venezolana de Mujeres Cineastas (JEVA), alertó sobre las condiciones de riesgo que enfrentan los jóvenes profesionales: “Estos hechos reflejan la vulnerabilidad de los jóvenes creadores y estudiantes en Venezuela, donde ejercer una labor artística o universitaria se ha convertido en un riesgo”, denunció la organización.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.