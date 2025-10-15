Las perlas madrugadoras de Diosdado Cabello: “Esta es una revolución pacífica, pero armada”

La madrugada de este miércoles, 15 de septiembre, en el marco de los ejercicios de la Operación Independencia 200, se activaron los Órganos de Dirección para la Defensa Integral de la Nación (ODDI) en el Distrito Capital y en el estado Miranda, dirigidos por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Cabello encabezó desde Petare, municipio Sucre, un despliegue de efectivos militares y policiales y, desde el canal del estado Venezolana de Televisión (VTV), hizo un llamado a defender la nación ante un posible ataque por parte de Estados Unidos, quien desde hace varias semanas mantiene embarcaciones apostadas en el Mar Caribe, como parte de una operación antinarcóticos.

🚨🌧️ Diosdado Cabello madrugó bajo la lluvia para desplegar sus grupos en Caracas y Miranda



🇻🇪 En plena madrugada y bajo fuertes lluvias, Diosdado Cabello, activó los llamados “Órganos de Dirección de Defensa Integral (ODDI)” en Caracas y el estado Miranda, asegurando que… pic.twitter.com/yisv9jgl2Q — EVTV (@EVTVMiami) October 15, 2025

Durante el despliegue de los funcionarios militares, el número dos del chavismo soltó varias perlas y afirmó que “esta es una revolución pacífica, pero armada”. Expresó que la fuerza pública y las fuerzas del Estado se han desplegado “progresivamente” para “garantizar la tranquilidad” de los venezolanos.

Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, dijo que un total de 468 unidades comunales también fueron activadas para el desarrollo de las 27 tareas que fueron asignadas por parte del Ejecutivo.

Aquí las perlas madrugadoras de Cabello:

“Esta es una revolución pacífica, pero armada. ¿Armada para qué? Para defendernos de quien sea; en el concepto de defensa integral de la nación, es permanecer en resistencia activa prolongada y que todo funcione en ofensiva permanente”.

“Hoy es miércoles y el país funciona. Las empresas siguen operando, los servicios están activos y no hay paralización en ningún rincón del país. Esta es la resistencia activa prolongada de nuestro Pueblo”.

“El asedio y los ataques del imperialismo solo tienen como objetivo: robarle a Venezuela sus inmensos recursos naturales”.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello: "El asedio y los ataques del imperialismo solo tienen como objetivo: robarle a Venezuela sus inmensos recursos naturales'.



"La verdadera razón del ataque contra Venezuela son sus recursos naturales". https://t.co/Ti10LDIHB3 pic.twitter.com/tqetas3RCQ — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 15, 2025

“La verdadera razón del ataque contra Venezuela son sus recursos naturales”.

“Nosotros debemos tener claro que, en cualquier situación, la unidad nacional debe estar por encima de cualquier posición personal”.

“Una de las áreas a proteger, a resguardar, son las empresas privadas, los servicios”.

“Todos estos ejercicios, despliegue, de chequeo, de desdoblamiento, de movilización de medios para garantizar la seguridad de defensa del país y de todos los sectores más vulnerables. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Ya arrancamos La Guaira, Carabobo, Falcón, Zulia, Aragua, Monagas, Anzoátegui y Bolivar, Delta Amacuro, Neva Esparta y Sucre”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

