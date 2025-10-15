SNTP condena censura contra periodistas por mencionar el Nobel y atentado en Colombia

Con la frase “el periodismo no puede seguir siendo castigado por informar”, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) condenó este martes, 14 de octubre, la censura contra periodistas de circuitos radiales por informar sobre noticias de interés público.

“El SNTP alerta sobre nuevas y graves manifestaciones de censura en circuitos radiales con presencia en todo el país, las cuales han derivado en amenazas y suspensión temporal de periodistas por el abordaje de temas de evidente interés público”, señaló la organización a través de su cuenta de X.

Entre los actos de censura a los que se refiere el SNTP destaca la prohibición para referirse al atentado de los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche, ocurrido el pasado 13 de octubre en Bogotá, Colombia. Además, recordaron que previamente confirmaron represalias contra periodistas “tras mencionar en sus espacios el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado”.

“Estos hechos constituyen una clara violación a la libertad de expresión, al derecho de todos y todas a estar informadas. Tales decisiones reflejan el avance de una censura que busca borrar de la agenda pública los temas que incomodan al poder”, denunció la organización.

Ante esa situaciónn el SNTP rechazó “toda práctica que imponga vetos, silencie voces o limite la posibilidad de analizar hechos relevantes de la vida nacional”. Asimismo, recordó que la censura, sea por imposición directa o por miedo a represalias, “constituye una forma de violencia contra el periodismo”. Finalmente, la organización manifestó su solidaridad con los periodistas afectados.

🚨EL PERIODISMO NO PUEDE SEGUIR SIENDO CASTIGADO POR INFORMAR



➡️ El SNTP alerta sobre nuevas y graves manifestaciones de censura en circuitos radiales con presencia en todo el país, las cuales han derivado en amenazas y suspensión temporal de periodistas por el abordaje de temas… — SNTP (@sntpvenezuela) October 14, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.