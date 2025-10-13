Tras otorgar el Nobel a Machado gobierno anuncia cierre de Embajada en Noruega

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este lunes, 13 de octubre, el cierre de la Embajada de Venezuela en el Reino de Noruega con el argumento de una “reasignación estratégica de recursos”.

En un comunicado difundido en redes sociales por el canciller Yván Gil, el Ministerio explicó que se trata de la primera fase de lo que denominó una “reestructuración integral de su Servicio Exterior, en consonancia con los lineamientos estratégicos del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) y los principios de la Geopolítica de Paz e Integración”.

Según el texto, el objetivo de esa reorganización es “optimizar los recursos del Estado y redefinir nuestra presencia diplomática para fortalecer las alianzas con el Sur Global, promoviendo la solidaridad entre los pueblos y la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo mutuo”.

La primera medida trata sobre el “reforzamiento de la alianza estratégica con la madre África”, para lo cual abrirán nuevas embajadas en la República de Zimbabue y en Burkina Faso. El texto explica que ambas sedes diplomáticas “servirán como plataformas clave para impulsar proyectos de cooperación en agricultura, energía, educación, minería y otras áreas de interés común”.

Sobre la segunda medida, el comunicado explicó que tiene que ver con la “optimización y reordenamiento de la representación diplomática en Europa y Oceanía”. En este caso, “como parte de la reasignación estratégica de recursos”, el Ministerio dispuso el cierre de las Embajadas en el Reino de Noruega y en Australia.

“Las relaciones bilaterales y la atención consular a la comunidad venezolana en estos países serán atendidas de manera eficiente a través de Misiones Diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días”, señaló el texto sin ofrecer mayores detalles.

Esta decisión llega tres días después que el Instituto Noruego del Nobel otorgó el “Premio Nobel de la Paz” a la líder opositora María Corina Machado, convirtiéndose en la primera mujer venezolana en ser distinguida con este galardón. El anuncio cayó bien en varios sectores de la política internacional, aunque algunos también se mostraron en contra y rechazaron el galardón u optaron por ignorarlo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.