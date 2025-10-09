Venezolanos solo podrÃ¡n tramitar sus visas estadounidenses en Colombia

A partir delÂ 6 de septiembre, los ciudadanos con pasaporte venezolanoÂ deberÃ¡n tramitar sus visas de no inmigrante (como turista, negocio o estudiante) exclusivamente en la Embajada de BogotÃ¡, Colombia.

La medida, emitida por el Departamento de Estado, cambia por completo el proceso de solicitud para los venezolanos. Es decir, la solicitud solo podrÃ¡ realizarse en el paÃ­s de nacionalidad o residencia del solicitante con estatus migratorio comprobado. Con esta disposiciÃ³n, ya no serÃ¡ posible tramitar la visa en un tercer paÃ­s (MÃ©xico, PanamÃ¡ o RepÃºblica Dominicana), salvo en casos excepcionales.

“Los ciudadanos de paÃ­ses donde el Gobierno de Estados Unidos no realiza trÃ¡mites rutinarios de visas de no inmigrante deben solicitarlas en la embajada o consulado designado, a menos que residan en otro lugar”, precisÃ³ el Departamento de Estado.

Cabe recordar que laÂ embajada estadounidense en Caracas permanece cerrada desde 2019, el consulado designado es el de BogotÃ¡, lo que implica que los venezolanos deberÃ¡n viajar a Ãºnicamente a Colombia para realizar el trÃ¡mite.

Excepciones a la regla

Las citas programadasÂ antes del 6 de septiembre Â en otros consulados seguirÃ¡n siendo vÃ¡lidas y no serÃ¡n canceladas.

Â en otros consulados seguirÃ¡n siendo vÃ¡lidas y no serÃ¡n canceladas. Los venezolanos queÂ residan legalmente Â en otro paÃ­s (con visa de residencia o permiso migratorio) podrÃ¡n tramitar su visa en la embajada de esa naciÃ³n.

Â en otro paÃ­s (con visa de residencia o permiso migratorio) podrÃ¡n tramitar su visa en la embajada de esa naciÃ³n. Se mantienen las exenciones para viajeros diplomÃ¡ticos, funcionarios gubernamentales y casos de emergencia humanitaria o mÃ©dica urgente.

Expertos advierten que la medida podrÃ­a alargar los tiempos de espera y saturar los consulados designados, como el de BogotÃ¡, donde ya se reportan demoras de mÃ¡s de un aÃ±o para obtener una cita.

*Con informaciÃ³n de Talcual

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.