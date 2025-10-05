Presuntos colectivos amedrentan a familiares de presos políticos tras misa en Caracas

Madres, familiares y amigos de presos políticos fueron víctimas de un amedrentamiento por parte de presuntos colectivos oficialistas este domingo, 5 de octubre, tras asistir a una misa en Caracas realizada a propósito de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles.

De acuerdo con la denuncia del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), estos grupos llegaron “para amedrentar con violencia a madres, familiares y amigos que nos encontrábamos reunidos, luego de recibir la bendición de Dios y elevar nuestras oraciones a los santos venezolanos por las personas detenidas por motivos políticos en el país”.

En videos que difundió la organización en sus redes sociales, un grupo de personas agredió verbalmente a quienes intentaban realizar el acto de fe. Una de las mujeres que tenía una actitud hostil comenzó a decir frases como “están mandando a invadir el país” e incluso lanzó un manotazo a uno de los miembros del Clippve, quien grababa la agresión. Otra mujer amenazó con llamar a la alcaldesa Carmen Meléndez.

En otro de los videos que publicó el Comité se puede ver un grupo de motorizados que estaban en el lugar donde familiares de presos políticos acudieron a realizar una oración en Caracas. Diego Casanova, miembro del Clippve, expresó mientras transmitía en vivo que “colectivos armados” intentaron amedrentarlos tras acudir a la misa.

“Estamos en una acción de fe, paz y esperanza; buscando por la libertad de todos los que estamos en Venezuela y aquí siguen intentando”, señaló Casanova.

Ante esta situación, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos hizo un llamado al papa León XIV a que “eleve su voz solidaria ante la injusticia que hoy sufren los más vulnerables en Venezuela”. Además, recordaron la agresión contra las madres de presos políticos en las puertas de la sede del Tribunal Supremo de Justicia, por parte de colectivos afectos al oficialismo, durante una vigilia, el pasado 5 de agosto.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.