Voluntad Popular denunció que Superlano se encuentra completamente aislado

Completamente aislado se encuentra el dirigente político Freddy Superlano, así lo denunció el partido Voluntad Popular, el cual informó que el ex diputado de la Asamblea Nacional cumplió recientemente 14 meses detenido arbitrariamente.

“Freddy ha estado completamente aislado, sin visitas, sin juicio, sin derecho a ver a su familia, ni siquiera a su hija”, escribió la tolda naranja en su cuenta de X.

VP instó a la comunidad internacional a seguir denunciando el arresto de quien fuese electo gobernador del estado Barinas, pero fue inhabilitado posterior a su victoria por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Superlano fue detenido el pasado 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales, por personas encapuchadas, según denunció el partido Vente Venezuela liderado por María Corina Machado.

“Freddy no está sólo, Venezuela entera sabe que su causa es justa, no pudieron vencerlo ni en la calle, ni en las urnas”, expresó el partido en sus redes sociales.

El fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, vinculó a Superlano con el abogado de Vente Venezuela, Perkins Rocha y también con el ex parlamentario Biagio Pilieri (ambos detenidos) con la divulgación del más del 80% de las actas de los comicios para elegir presidente de 2024.

El año pasado, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, dio como ganador a Nicolás Maduro sin hasta ahora mostrar un acta ni resultados desagregados.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 838 presos políticos, entre quienes se encuentran dirigentes opositores, militares y extranjeros.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.