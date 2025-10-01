TelegramWhatsAppFacebookX
Inicio

Foro Penal contabiliza 838 presos políticos al cierre de septiembre

La ONG Foro Penal Venezolano (FPV), que defiende los derechos humanos, contabilizó 838 presos políticos en Venezuela.

En su balance correspondiente al mes de septiembre, la ONG señaló que entre los detenidos hay 94 extranjeros y 44 personas en paradero desconocido.

A través de un post difundido en X, el FPV detalló que de los detenidos 735 hombres y 103 mujeres; hay 665 civiles y 173 militares presos. Además hay cuatro adolescentes tras las rejas.

La ONG resaltó que el histórico de detenciones con fines políticos desde 2014 a la fecha se ubica en 18.503.

También señaló que 9.000 personas continúan sujetas a medidas restrictivas de su libertad.

“Pura coba”: La perla de Cabello sobre detención de niños en Venezuela

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La ONG resaltó que el histórico de detenciones con fines políticos desde 2014 a la fecha se ubica en 18.503
presos políticos
Redacción Runrun.es
TelegramWhatsAppFacebookX

La ONG Foro Penal Venezolano (FPV), que defiende los derechos humanos, contabilizó 838 presos políticos en Venezuela.

En su balance correspondiente al mes de septiembre, la ONG señaló que entre los detenidos hay 94 extranjeros y 44 personas en paradero desconocido.

A través de un post difundido en X, el FPV detalló que de los detenidos 735 hombres y 103 mujeres; hay 665 civiles y 173 militares presos. Además hay cuatro adolescentes tras las rejas.

La ONG resaltó que el histórico de detenciones con fines políticos desde 2014 a la fecha se ubica en 18.503.

También señaló que 9.000 personas continúan sujetas a medidas restrictivas de su libertad.

“Pura coba”: La perla de Cabello sobre detención de niños en Venezuela

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Todavia hay más
Inicio
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.
Ir a mujeres referentes
Periodismo que desafía el poder para defender tus derechos humanos
Quiénes Somos
Nosotros
Nuestros Servicios
ConectaRR
runrunes
Nuestras newsletter