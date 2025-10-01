Foro Penal contabiliza 838 presos políticos al cierre de septiembre

La ONG Foro Penal Venezolano (FPV), que defiende los derechos humanos, contabilizó 838 presos políticos en Venezuela.

En su balance correspondiente al mes de septiembre, la ONG señaló que entre los detenidos hay 94 extranjeros y 44 personas en paradero desconocido.

A través de un post difundido en X, el FPV detalló que de los detenidos 735 hombres y 103 mujeres; hay 665 civiles y 173 militares presos. Además hay cuatro adolescentes tras las rejas.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 29/09/2025 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:



𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 838*

Desde la semana pasada



Hombres: 735

Mujeres: 103



Civiles: 665

Militares: 173



Adultos: 834

Adolescentes: 4



Encarcelados: 11

pic.twitter.com/84uft7FLIH — Foro Penal (@ForoPenal) September 30, 2025

La ONG resaltó que el histórico de detenciones con fines políticos desde 2014 a la fecha se ubica en 18.503.

También señaló que 9.000 personas continúan sujetas a medidas restrictivas de su libertad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.