El Mañanero del 22 de septiembre: Maduro y su campaña para mostrar “cohesión”

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 22 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes del fin de semana; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

De acuerdo a analistas, la administración de Maduro lanza una campaña comunicacional dirigida a mostrar y mantener la cohesión interna del chavismo y justificar la profundización del control interno a través de las fuerzas militares y policiales.

“Es una campaña para mostrarse valientes, fuertes y combatientes, pese a que no es creíble que en el país, en las condiciones en las que está, se pueda defender con 284 frentes y movilizar a millones de milicianos que aseguran tener. La intención es generar una imagen ante sus bases de que se está dispuesto a todo por la defensa de la soberanía”, sostuvo el exdiplomático Werner Corrales.

Recién salido del horno: otras noticias del fin de semana

Voluntad Popular denunció secuestro de madre de capitán Sequea

Maduro envió carta a Trump para retomar conversaciones de acuerdo a Reuters

Trump advirtió sobre ataque a otra embarcación este 19S

Detuvieron en Londres a Alejandro Betancourt

El silencio en represión: otra prisión en Venezuela

Machado llamó a movilización en el marco de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles



Dólar/Euro BCV

La perla

Donald Trump: “Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos, y la gente de instituciones mentales, que incluye a los peores asilos de dementes del mundo, que el liderazgo venezolano ha forzado a ir a los Estados Unidos de América”



Lo que rompe en redes

Ayer la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas publicó su informe.



Es DEMOLEDOR.



Todos tenemos que leerlo.



Pronto llegará la LIBERTAD a Venezuela, y con ella la JUSTICIA.



Informe: https://t.co/Jimtzw4gNK pic.twitter.com/QViYzm5AzO — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 20, 2025

