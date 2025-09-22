El Mañanero del 22 de septiembre: Maduro y su campaña para mostrar “cohesión”

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 22 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes del fin de semana; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.
El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos
De acuerdo a analistas, la administración de Maduro lanza una campaña comunicacional dirigida a mostrar y mantener la cohesión interna del chavismo y justificar la profundización del control interno a través de las fuerzas militares y policiales.
“Es una campaña para mostrarse valientes, fuertes y combatientes, pese a que no es creíble que en el país, en las condiciones en las que está, se pueda defender con 284 frentes y movilizar a millones de milicianos que aseguran tener. La intención es generar una imagen ante sus bases de que se está dispuesto a todo por la defensa de la soberanía”, sostuvo el exdiplomático Werner Corrales.
Lea el reportaje completo AQUÍ
Recién salido del horno: otras noticias del fin de semana
Voluntad Popular denunció secuestro de madre de capitán Sequea
Maduro envió carta a Trump para retomar conversaciones de acuerdo a Reuters
Trump advirtió sobre ataque a otra embarcación este 19S
Detuvieron en Londres a Alejandro Betancourt
El silencio en represión: otra prisión en Venezuela
Machado llamó a movilización en el marco de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
La perla
Donald Trump: “Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos, y la gente de instituciones mentales, que incluye a los peores asilos de dementes del mundo, que el liderazgo venezolano ha forzado a ir a los Estados Unidos de América”
Lo que rompe en redes
Ayer la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas publicó su informe.— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 20, 2025
Es DEMOLEDOR.
Todos tenemos que leerlo.
Pronto llegará la LIBERTAD a Venezuela, y con ella la JUSTICIA.
Informe: https://t.co/Jimtzw4gNK pic.twitter.com/QViYzm5AzO
Azuquita pa’l café
EoO – Bad Bunny (Live) Last Concert 🐰🇵🇷🔥#BadBunny pic.twitter.com/cC3CHpoUmq— Benito (@BenitoPnkpr) September 21, 2025
La ñapa (recomendamos…)
¡Punto con sabor a final! 😍— Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) September 21, 2025
Venezuela 🇻🇪 está en la final del Sudamericano U-17 de Voleibol Femenino.
Sacó del camino a Colombia y Chile, ahora van por la de oro contra la favorita Brasil. pic.twitter.com/m14KIs8QR5