El Mañanero del 5 de septiembre: Los misterios que se hundieron con la “narcolancha”

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Misterios que se hundieron con la “narcolancha” del Tren de Aragua

Un video muestra el instante: una narcolancha supuestamente venezolana y tripulada por la banda criminal “Tren de Aragua”, vuela en pedazos tras una explosión. A estas alturas, ni siquiera se conoce si lo que produjo el estallido fue un misil o un dron. Solo se sabe que los autores son los militares estadounidenses que el presidente de ese país, Donald Trump, desplegó en el Caribe en ocho buques que pretenden contrarrestar el tráfico de drogas en la región. Y eso porque fue una de las pocas pistas que dio al anunciar el incidente la tarde del 2 de septiembre.

Pero el resto de la información es poco clara, difusa. Los datos del hecho parecen haberse hundido como un cofre del tesoro en altamar. Se desconoce cuánta droga y de qué tipo se transportaba en la embarcación. No se ha informado quiénes son los 11 tripulantes que murieron en el ataque. Tampoco se han dado las coordenadas del lugar donde ocurrió el hecho. Y mucho menos se ha aclarado si los militares actuaron en su propia defensa o si cometieron un crimen al olvidarse de los códigos que controlan el uso de la fuerza letal.

Recién salido del horno: otras noticias del día

La perla del día

“Nicolás Maduro es un narcotraficante y un terrorista. Y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York (…) Es un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el distrito Sur de Nueva York. No es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido. No es un gobierno ni un régimen político, es una organización terrorista de crimen organizado que se ha apoderado de un territorio nacional”, Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU.

Lo que rompe en redes

El famoso diseñador de moda italiano Giorgio Armani, que alcanzó la elegancia y la atemporalidad a través de la simplicidad, falleció a los 91 años. Armani “trabajó hasta sus últimos días”, según informó el Grupo Armani en un comunicado el jueves 4 de septiembre, en el que anunciaba su fallecimiento.

Milan, 4 September 2025 – With infinite sorrow, the Armani Group announces the passing of its creator, founder, and tireless driving force: Giorgio Armani.



Il Signor Armani, as he was always respectfully and admiringly called by employees and collaborators, passed away… pic.twitter.com/7lMIdpw5oX — Armani (@armani) September 4, 2025

Azuquita pa’l café

Dos grandes ensayos clínicos en Estados Unidos buscan demostrar que una simple pastilla podría alargar la vida de los perros, con la vista puesta en trasladar este avance, más adelante, a la salud humana.

El primero de ellos es el proyecto STAY, liderado por la compañía biotecnológica Loyal, que prueba una molécula experimental en 1.300 perros de pequeño tamaño y edad avanzada. “Nuestra hipótesis es que LOY-002 reproduce los beneficios de la restricción calórica”, explican desde la empresa.

El segundo gran ensayo es el TRIAD, parte del Dog Aging Project, donde se estudian los efectos de la rapamicina, un inmunosupresor que ya había mostrado resultados prometedores en ratones. El informe describe que “el tratamiento con rapamicina prolongó significativamente la vida de los ratones en múltiples estudios independientes”, lo que ha impulsado a los investigadores a llevarlo ahora al terreno canino.

