“Se equivocan si creen que eso nos va a detener”: MCM tras “amenaza” de Cabello

Este 4 de septiembre, en una entrevista, la líder opositora, María Corina Machado, respondió a una advertencia que le hiciera el pasado miércoles el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien insinuó que si Estados Unidos acentúa sus acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, ellos actuarían contra ella.

“Ella tiene una desubicación, ¿no? Ella debe tener a estas alturas bien claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. A buen entendedor, pocas palabras, pero como ella es bruta de más…No vayan a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos. No, eso no existe. Sigue engañado a tu gente”, aseguró Cabello durante su programa “Con el mazo dando” el pasado 3 de septiembre.

#ÚLTIMAHORA Diosdado Cabello amenaza con represalias contra María Corina Machado si EE.UU. avanza con su ofensiva antidrogas https://t.co/GZkTEcEYX7 pic.twitter.com/ZFzI24LCKD — Monitoreamos (@monitoreamos) September 4, 2025

En una entrevista concedida a FoxNews, a Machado le preguntaron si estaba preocupada por su seguridad tras esta “amenaza” y la coordinadora de Vente Venezuela respondió: “Bueno, todos lo estamos. Hay más de 800 presos políticos bajo horribles condiciones inhumanas han sido torturados, heridos. Todos los que alzan la voz aquí en Venezuela está amenazado”.

La líder opositora también dijo que no impedirán que continúe su trabajo por el rescate de la democracia: “Maduro está bien equivocado si piensa que eso nos va a detener. Estamos organizados y existe esa creciente esperanza de que finalmente tendremos libertad en Venezuela. Maduro no tiene capacidad para tomar represalias contra Estados Unidos o contra la comunidad internacional, así que va contra los más vulnerables, pero esto se está volviendo en su contra. No confía en las Fuerzas Armadas y sabe que la sociedad venezolana está unidad, y me atrevo a decir, como ninguna otra sociedad en la región, incluso en el mundo, así que nos dirigimos a una ordenada transición pacífica. Sabemos qué hacer una vez que Maduro salga para hacernos cargo del gobierno, poner orden, traer seguridad y convertir a Venezuela en el más fuerte aliado de Estados Unidos en la región en seguridad, comercio y energía”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país