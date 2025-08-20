Ministro de interior colombiano: “No hay ningún acuerdo militar con Venezuela”

El ministro de Interior de Colombia, Armando Benedetti, negó este miércoles, 20 de agosto, que haya algún acuerdo de cooperación militar conjunta con el gobierno de Venezuela.

Durante un debate de control político con los Ministerios de Comercio e Interior, así como a la Cancillería por la zona binacional acordada entre Colombia y Venezuela, Benedetti señaló: “Quiero dejar claro, con base a la parte que yo vi en la intervención del viceministro de Comercio Exterior, es que aquí no hay nada, ningún acuerdo militar, ni de ceder terreno, ni siquiera de cooperación conjunta militar”.

De acuerdo con Benedetti, esta zona no contempla acuerdos militares. “No hay absolutamente rastro de que haya evidencia de que eso sucede, como algunas personas en los medios de opinión salieron a decir que era que se estaba entregando territorio, o que se estaba hablando de una cooperación militar, o algo más, era para enfrentar a una supuesta invasión que puede hacer Estados Unidos al territorio venezolano. Ninguna de las tres tesis, ninguna de las tres situaciones, está dentro de lo que se contempla”, acotó.

#20Ago #Colombia

El ministro del Interior, Armando Benedetti (@AABenedetti) afirmó, en medio de un debate de control político, que no hay ningún acuerdo militar entre Colombia y Venezuela.



“Quiero dejar claro que aquí no hay nada, ningún acuerdo militar, ni de ceder terreno,… pic.twitter.com/Eq6GaYJjz1 — Reporte Ya (@ReporteYa) August 20, 2025

El ministro del Interior colombiano señaló que Venezuela sí ha cooperado en la lucha contra la delincuencia en la frontera con Colombia, pero que reconocer esta situación no implica defender a la administración de Nicolás Maduro bajo acuerdos militares.

“Yo no estoy defendiendo al Gobierno de Venezuela, de hecho este gobierno no reconoció al gobierno de Venezuela. Yo no estoy decidiendo qué es lo que se debe hacer o no con Venezuela en temas militares o unas miras a una supuesta intervención militar de Estados Unidos, no. Solamente estoy rescatando que el tema binacional no tiene que ver con lo militar”, añadió.

#Colombia | "Yo no estoy defendiendo al gobierno de Venezuela, de hecho este gobierno no reconoció al gobierno de Venezuela. Yo no estoy decidiendo qué es lo que se debe hacer en temas militares frente a una supuesta intervención militar de Estados Unidos. No, El tema binacional… pic.twitter.com/iPFaQKL4ku — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 20, 2025

“Impasse” entre Petro y Diosdado

En días pasados, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó haber responsabilizado al ELN del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, y señaló que los indicios apuntan, en cambio, hacia la Segunda Marquetalia, facción disidente de las FARC con presencia en Venezuela y Colombia.

“Los indicios muestran una vía hacia la segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia; es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador”, expresó Petro en una publicación de X hecha el 18 de agosto.

El mandatario insistió en que tanto el ELN como la Segunda Marquetalia mantienen hoy una “oposición armada” contra su gobierno y que ambos grupos han derivado en una disputa centrada en economías ilícitas. “Entraron en guerra entre sí después de la trampa que el ELN le puso a la Segunda Marquetalia en territorio venezolano. Esa guerra la libran en Colombia y Venezuela”, dijo.

Nunca he dicho que el ELN este detrás del asesinato del senador Uribe Turbay.



El ELN debería leer más que la prensa, directamente mis discursos. No hablo por hablar.



Los indicios muestran una vía hacia la segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia; es probable que… https://t.co/crvT97DABU — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 18, 2025

Este señalamiento de Petro fue criticado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien envió un mensaje al gobierno colombiano: “Que atiendan su propia frontera. La nuestra la tenemos cuidada, atendida, protegida”.

“La guerra que tiene Colombia con grupos irregulares, paramilitares, es una guerra histórica. No tiene nada que ver con nosotros”, agregó Cabello.

En respuesta a Cabello, el mandatario colombiano mantuvo su posición: “Diosdado dice que en Venezuela no están, sí están. Lo que he hecho es invitarlos a sacarlos, coordinando”. Petro además advirtió sobre las consecuencias que tendría una supuesta invasión armada de los Estados Unidos a Venezuela. “Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema arrastran a Colombia a lo mismo”, dijo.

“…Diosdado dice que en Venezuela no están, si están, yo lo que he hecho es invitar a sacarlos, coordinarlo, y los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el lado de Siria y arrastran a Colombia. (…) le dije a… pic.twitter.com/20eGIYb5kq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 20, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país