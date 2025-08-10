A Rafael Tudares no le han permitido hacer llamada alguna después de más de 200 días de detención

Ni una simple llamada telefónica le han permitido hacer a Rafael Tudares dijo a través de su cuenta de X, su esposa Mariana González, hija del opositor, Edmundo González Urrutia.

González indicó que su cónyuge permanece detenido desde hace 215 días y se encuentra en desaparición forzada porque se desconoce su sitio de reclusión.

“Más de siete meses sin que las autoridades del Estado me permitan comunicarme con él. Me impiden verlo para constatar su vida e integridad física”, escribió en redes sociales.

González informó que el pasado 23 de junio un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo por los presuntos delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento.

“No tiene nada qué ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad. Quedó atrapado injustamente y es una víctima”.

Tudares fue aprehendido el pasado 7 de enero, tres días antes de la juramentación para un tercer mandato presidencial de Nicolás Maduro.

El mismo día también fueron arrestados el excandidato presidencial Enrique Márquez y el periodista y defensor de derechos humanos, Carlos Correa, quien posteriormente fue excarcelado.

Posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso declaró a Maduro ganador sin mostrar actas ni resultados desagregados, se desató una ola represiva que desembocó en al menos 28 personas fallecidas, decenas de heridos y alrededor de 2.000 detenidos.

Luego de una negociación con miembros del alto gobierno madurista, González Urrutia se exilió en España desde septiembre del año pasado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.