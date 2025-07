El índice HRMI retrata a Venezuela como un país sin garantías de DDHH

Los nuevos datos publicados la ONG independiente Iniciativa de Medición de los Derechos Humanos (HRMI por sus siglas en inglés) muestran que el gobierno de Venezuela aún tiene un “largo camino por recorrer” para lograr sus compromisos de “derechos civiles y políticos para su pueblo”.

Las conclusiones del estudio, que fueron compartidas en una nota de prensa, indica que la puntuación general de Empoderamiento de Venezuela de 2.7 sobre 10 destaca que muchas personas “no disfrutan de sus libertades civiles y políticas (libertad de expresión, reunión y asociación, derechos democráticos y religión y creencias)”.

Mientras que la puntuación de 3,4 sobre 10 en Seguridad frente al Estado de Venezuela sugiere que “muchas personas no están a salvo de uno o más de los siguientes riesgos”: arresto arbitrario, tortura y malos tratos, desaparición forzada, ejecución o ejecución extrajudicial. Los puntajes para el derecho a no ser arrestado arbitrariamente (2.3) y el derecho a no ser torturado ni maltratado (2.4) son particularmente bajos, y se encuentran dentro del rango “muy malo” de HRMI.

“En comparación con los demás países de nuestra muestra, Venezuela tiene un desempeño inferior al promedio en el derecho a la seguridad frente al Estado”, se lee en un apartado del reporte.

Venezuela se encuentra en el fondo de todos los países muestreados por los derechos de Seguridad del Estado, junto con países como Brasil, Nigeria y México.

Aparte del derecho a la libertad de religión y creencias (“justa”), los derechos de reunión y asociación, opinión y expresión y participación en el gobierno se encuentran dentro del rango “muy malo” de acuerdo con la medición de HRMI. A escala global, Venezuela también está en el fondo de los países investigados, junto a Kazajstán, Esuatini (país de África meridional), Vietnam y Hong Kong.

La Iniciativa de Medición de los Derechos Humanos (HRMI) es una organización independiente sin fines de lucro que forma parte de un movimiento global “que construye un mundo donde todas las personas pueden prosperar”. Desde 2017, han adelantado una serie de metodologías para producir datos de derechos humanos. Dentro de esas iniciativas se encuentra el “Rights Tracker”, proyecto global para medir sistemáticamente el desempeño de los países en materia de derechos humanos.

Para medir la Seguridad frente al Estado y los derechos de empoderamiento (derechos civiles y políticos), HRMI aplica una encuesta a expertos locales en derechos humanos (como personas que trabajan en organizaciones de derechos humanos, abogados de derechos humanos y periodistas especializados en temas sociales). Se les hacen preguntas detalladas sobre el comportamiento del gobierno durante el año anterior, y, través de estadísticas bayesianas, generan un puntuación del 1 al 10.

Gráfico 1: Puntuaciones de empoderamiento de Venezuela de 2017 a 2024

Figura 2: Puntuaciones de Seguridad del Estado de Venezuela de 2017 – 2024

Estancamiento y falta de compromiso

Los gráficos elaborados por HRMI en base al análisis de los datos sobre Venezuela sugieren que las tendencias a lo largo del tiempo “muestran un estancamiento casi total del progreso”, con las puntuaciones de Empoderamiento y Seguridad del Estado de Venezuela apenas moviéndose entre 2017 y 2024.

Destacan con preocupación que las tendencias a no ser arrestado arbitrariamente, así como a no ser torturado ni maltratado, “muestran grandes caídas en los últimos años”, lo que juicio de la iniciativa, “destaca la falta de compromiso del gobierno venezolano”.

“Los encuestados expertos en derechos humanos señalaron que las personas que protestan o participan en actividades políticas no violentas, los defensores de los derechos humanos, los defensores de los derechos de los trabajadores y las personas con afiliaciones o creencias políticas particulares son las que corren un riesgo particular de que se violen sus derechos civiles y políticos, citando específicamente el aumento de la represión en las elecciones presidenciales de 2024″, denuncian.

“En los últimos años turbulentos, el respeto del gobierno por los derechos humanos de su pueblo se ha desplomado”, dijo la codirectora ejecutiva de HRMI, Thalia Kehoe Rowden. “Los líderes de Venezuela deben seguir los estándares internacionales y sus propias promesas de derechos humanos, y hacer mejoras significativas en la forma en que tratan a las personas”, concluyó la vocera.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto