Desaparición forzada, una práctica represiva que se consolida en Venezuela

La desaparición forzada de personas opositoras, disidentes y ciudadanos extranjeros en Venezuela se consolida como parte de un ataque “sistemático y generalizado contra la población civil”. Así lo concluye Amnistía Internacional (AI) en su más reciente informe, titulado “Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, presentado este 15 de julio de 2025.

El informe documenta 15 casos emblemáticos ocurridos entre julio de 2024 y junio de 2025 -nueve de venezolanos y seis de otras nacionalidades- , los cuales, según AI, “ejemplifican el modus operandi de esta grave violación de derechos humanos y crimen de derecho internacional” como parte de una “política sistemática de represión” del gobierno de Nicolás Maduro.

Aunque Amnistía Internacional precisa que tanto ellos como otros mecanismos de derechos humanos llevan años documentando en Venezuela esta práctica -como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil—, a partir de las elecciones del 28 de julio de 2024 “se observó un nuevo repunte”.

Denuncian que luego de esos comicios, en los que fue anunciado como ganador Nicolás Maduro, sin que se publiquen hasta ahora los resultados desagregados de la consulta, y en virtud de las protestas contra el resultado electoral, se produjo un incremento “drástico y sostenido” en la comisión de desapariciones forzadas.

El hecho de que estas desapariciones forzadas formen parte de un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil, particularmente contra quienes consideran disidentes” configura un crimen “de lesa humanidad“, según Amnistía.

“Ya se ha llegado al umbral de la prueba de carga para establecer que estos son crímenes de lesa humanidad”, sentenció durante la presentación del informe Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, al tiempo que mencionó que el gobierno venezolano ha utilizado la práctica de detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros “para justificar su narrativa de conspiraciones extranjeras y negociar con otros países”.

“Dado que hay impunidad reinante en Venezuela nosotros no esperamos justicia local, necesitamos acción internacional y justicia internacional, esto va a ser crucial para defender derechos de víctimas. Llamamos a la CPI a que continúe y siga avanzando con la investigación en Venezuela y que colabore con la Misión de la ONU, que debe continuar con su trabajo de documentar las violaciones de DDHH en Venezuela y que se incluyan las desapariciones forzadas. El alto comisionado de la ONU debe seguir demandando acceso abierto a investigaciones en Venezuela para monitorear la situación de primera mano y brindar apoyo y acompañamiento a las víctimas y organizaciones de DDHH. Los Estados deben ejercer la jurisdicción universal”, insistió.

Callamard también fue enfática en otro llamado puntual a la comunidad internacional: “No se debe normalizar la crisis de DDHH en Venezuela. La seriedad de los crímenes reportados por Amnistía Internacional debe guiar ese trabajo y ser la conciencia de ese trabajo. El pueblo venezolano nos necesita más que nunca, la sociedad civil necesita nuestro apoyo, no podemos permanecer de brazos cruzados y ver que se ahogue esta sociedad civil mientras nosotros estamos mirando. Debemos reforzar nuestro apoyo técnico, financiero y legal a la sociedad civil venezolana, incluyendo los medios, las ONG. Ante estas injusticias no podemos no actuar, no actuar no es una opción”, expresó.