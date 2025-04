Ramón Guillermo Aveledo: Quienes llaman a votar y los que no van a tener que reencontrarse por la democracia

Más allá de la diatriba sobre votar o no en los comicios fijados para el 25 de mayo, que tiene como protagonista a la oposición mayoritaria, el político, abogado y exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, señala que para avanzar en la lucha por el cambio político y evitar un nuevo estancamiento se impone un nuevo acuerdo entre los actores políticos, quizás hasta con nuevas voces.

Lejos de lo que pretende hacer ver Miraflores tras la elección presidencial del 28 de julio, Aveledo enfatiza que en el país no hay normalidad y no la habrá en ningún ámbito mientras se insista en permanecer en el poder a espaldas de la voluntad de cambio de los venezolanos.

En estos momentos, advirtió, luce “dificilísima” y “lejana” una negociación entre la oposición y la administración de Nicolás Maduro para salir de la crisis, pero en esa misma medida la considera necesaria.

-Nueve meses después de las elecciones presidenciales, ¿cómo ve en estos momentos la situación del país? Por estos días escuchamos mucho las palabras normalización, desesperanza…

-Yo creo que la gente está deprimida, triste, desesperanzada. No son robots; son personas y van de la ilusión a la decepción. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué ha mejorado? Nada, la economía no ha mejorado. Los índices que había de crecimiento ya parecen agotados. Es muy difícil mantener cerrada la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial, que son síntomas de la desconfianza. No hay confianza en los actores económicos, no hay inversiones nuevas, no hay creación de nuevos empleos.

-Un problema, además, muy serio es que el propio grupo en el poder sabe que lo que pasó (el 28 de julio) no es lo que ellos dicen que pasó. Su propia gente que estuvo en las mesas electorales, que fueron testigos de mesa, sabe lo que paso en esas elecciones; así que esa sensación de desconfianza es en todos los sectores. Entonces, es difícil pensar que estamos en una situación normal o tendiente a normalizarse.

-Y yo no confundo esa depresión, ese desánimo, con conformidad. Eso no es lo que uno siente. Uno siente la inconformidad por todos lados, no hay que engañarse. La situación anímica de los venezolanos no es la de una resignación a que esto se quedó así y se lo llevó quien lo trajo; sino de una inconformidad. Pero también como una impotencia de no saber qué hacer. Por eso es tan importante que el liderazgo pueda ofrecer caminos de acción, caminos para hacer cosas, para que la gente participe y por eso no se puede desaprovechar ninguna oportunidad, por muy estrecha y por muy cuestionada que esté.

-Eso deberían comprenderlo los políticos que representan una alternativa y también los que están en el gobierno, que no pueden vivir la fantasía de que porque el ambiente está tranquilo el país está bien. No está bien, esto no está llevando a ningún lado.

– ¿Percibe inacción en ese liderazgo que condujo a la victoria del 28 de julio?

-Es un liderazgo múltiple. Hay una figura más destacada, más descollante que adquirió un liderazgo, digamos, por encima de los demás en esa etapa, ciertamente.

-Cuidado con ese juicio (inacción) porque hay persecuciones, detenciones, procesos en los que no puedes nombrar a tu defensor, en muchos casos; ni siquiera saben dónde estás. Nadie te dice fehacientemente dónde está el detenido. Eso, por supuesto, intimida e inmoviliza.

-Es muy fácil ser injusto. Por eso, yo prefiero ponderar. Aquí hay mucho valiente, pero con la testosterona ajena. En las regiones es muy serio, porque ocurre el acoso o la persecución sin que la gente sea muy famosa, sin tener demasiada repercusión.

-Tenemos también un problema de una cierta perplejidad en esos actores, porque hay unos que nos dijeron que hasta el final, como si la elección condujera electoralmente al fin del gobierno, el cambio del gobierno; y eso no pasó. Y después lo que uno ve es que están arrimando el mingo para obtener prórrogas en la confianza popular que va disminuyendo.

-Y otros opositores que decidieron participar en la elección del 25 de mayo, pero es importante que esa participación esté acompañada de un mensaje claro de cuáles son las razones para participar. Y una cosa importante es que forme parte -no estoy diciendo que lo anuncien, porque eso sería poderosamente temerario-, pero que uno sienta que forma parte de una estrategia de más largo aliento y, como el destino de esa elección es incierto, al día siguiente seguir teniendo una presencia. Hay distintos factores que pueden hacer sentir a la gente que hay inactividad en los opositores.

-¿Cómo ve la situación en la Plataforma Unitaria Democrática? ¿Cree que está destinada a desaparecer? ¿Es necesaria otra instancia de articulación?

-El éxito de una instancia como la PUD depende de que haya objetivos claros, compartidos y el acuerdo de luchar juntos. Luego debe haber reglas claras para tomar decisiones y que se respeten. En una coalición múltiple es verdad que pueden descollar liderazgos, pueden adquirir un papel protagónico mayor, pero como se trata de una alianza que es plural no hay tal cosa como una jefatura única.

-Entonces, ellos tendrán que renegociar sus condiciones para seguir adelante, conversar de nuevo acerca de los objetivos, de toda la estrategia para alcanzarlos, de las reglas para la toma de decisiones. Eso va a tener que ocurrir, por el 28 de julio y todo lo que pasó después, porque la historia no se detiene en ningún momento, porque la vida sigue.

–El país sigue demandando respuestas, exigiendo soluciones a sus dramas, a sus carencias y ese es el deber del liderazgo político. No importa el nombre, pero tiene que haber un nuevo acuerdo. Habrá actores que ya están anotados, actores nuevos.

-Hay una parte que es partidaria de no votar, porque considera que defender el 28 de julio es deslegitimando este proceso. Y otra que es partidaria de votar para hacer, para movilizarse y para organizarse y para salir a la calle. Ese mismo hecho nos dice que evidentemente hay un debate que se quedó frustrado, que no terminó en nada, que no se realizó. Y ese debate tiene que realizarse, aunque sea puertas adentro, y salir un nuevo acuerdo. ¿Cómo va a ser? ¿Con quiénes va a ser? Mucho pedir vaticinarlo ahorita.

-Creo que lo central es que se renegocie un acuerdo nuevo. Y digo que se renegocie sin complejo, porque a final de cuentas es lo que es una negociación, la búsqueda de un entendimiento, con mutuas concesiones. No hay manera de que dos personas o dos sectores se entiendan cuando uno le impone al otro o a la otra todas sus condiciones.

-¿Hacen falta caras nuevas?

-Otra cosa que yo creo que hay que ver es que es posible que haga falta un cambio en el elenco. Deberían contemplar la posibilidad de que la gente quiera ver caras nuevas, que, por supuesto, eso no se improvisa. Tienen que salir de la vida real. Yo creo que a lo mejor esta elección parlamentaria de gobernadores y de Consejos Legislativos puede ser una oportunidad para que aparezcan nombres nuevos, no en su totalidad, porque tú no puedes cambiar completamente el elenco, como quien voltea un guante, eso no es realista esperarlo, pero si que vayan apareciendo otras voces.

-Recordemos lo que significó la aparición de los estudiantes en el intento de reforma constitucional de Hugo Chávez en 2007. En aquel momento la aparición de esa generación distinta refrescó el ambiente y le quitó, digamos, carisma; un territorio que en ese momento era patrimonio de Chávez y ahora ya la revolución no es carismática sino burocrática, porque utilizan el poder, no generan entusiasmo.

El dilema electoral

-Más allá del dilema de votar o no, ¿que se debe plantear en el país para un cambio político?

-El asunto es que la política no quede más allá sino más acá. Lo que necesitamos es una política que se ocupe más de los problemas de la vida real, lo que acontece a los venezolanos.

-En este momento lo más importante es ver qué se puede hacer para ir recuperando cotas de ejercicio democrático verdadero, de cumplimiento de la Constitución, de garantía de nuestros derechos y posibilidades reales de reclamar; de cumplimiento con ese poder distribuido y separado que la Constitución consagra. Eso será un proceso, es largo, trabajoso. No es una vía de tren en la que se va derecho, sino que a veces se detiene, se devuelve, a veces se desvía, pero es importante mantenerse haciendo. Por eso votaré (el 25 de mayo), porque es una forma de hacer.

-En espacios tan constreñidos, una de las cosas que pueden hacer los ciudadanos es votar y no voy a dejar de hacerlo. Pensaba que no íbamos a tener por quién votar, pero he visto que han salido candidaturas creíbles, gente que propone una alternativa al presente. Lo que hay que hacer es hacer y en una dirección que nos permita ir reconstruyendo nuestra vida cívica y económica y social.

-¿Son traidores o normalizadores los que están llamando a la participación electoral el próximo 25 de mayo?

-No, yo creo que no. Creo que hay distintas visiones de lo que hay que hacer. Hay unos que piensan que lo mejor es abstenerse, porque es un modo de defender el resultado del 28 de julio; y otros piensan que la mejor manera de defender ese resultado es seguir avanzando y haciendo que la gente se movilice.

-Comprendo perfectamente que el ambiente está muy frío y que son muchos los motivos que tiene la gente para no votar, así que quien haga campaña por no votar se monta en una ola relativamente fácil. Creo que lo responsable es lo contrario: es participar, es presentar una alternativa y ponérsela difícil al poder. Si el poder no tiene adversarios, hará lo que quiera sin ninguna dificultad. Si los tiene, lo pone en un disparadero también.

-No solo no son traidores, sino que considero que hacen una política correcta, respetando a quienes opinan que no se debe participar. Los que están diciendo que sí se debe participar y los que no van a tener que encontrarse más adelante, que nadie diga tantas cosas o que dinamite de tal manera los puentes que sea imposible reconstruirlos mañana. Lo lógico es que más adelante se reencuentren todos los que quieran en una democracia para nuestro país.

– ¿Qué opina de la forma como el CNE está organizando el proceso electoral del 25 de mayo?

-La impresión que yo tengo como ciudadano es que las decisiones se toman en otra parte. No es bueno para el CNE, ni para la Constitución ni para el país. Mientras tengamos los ciudadanos la sensación de que las decisiones electorales no las toma el CNE no habrá confianza en que se trata de un proceso limpio.

-No es juego un juego serio. Usar eso para mantenerse en el poder, a lo mejor funciona por un tiempo, pero es difícil pensar que de ese modo el país va a salir de la crisis. Estimular la desconfianza lo que hace es prolongar la crisis, una crisis nacional que no es solo política, es económica, social y todo está interconectado. No hay manera de que haya progreso económico y por lo tanto equilibrio social, si la institucionalidad es tan defectuosa que la gente no confía en ella.

.- ¿Pero entonces no se está llamando a votar a ciegas?

-Lo que estoy viendo es que los actores políticos, Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio, no están a ciegas, saben que están en un terreno que es pantanoso, que es incierto, no hay transparencia, no hay claridad.

-Uno cuando está caminando en la oscuridad, uno no está ciego, pero está en la oscuridad. Entonces tiene que andar con la cautela que aconseja al que camina en la oscuridad. Una cosa es andar a ciegas y otra cosa es andar en la oscuridad y los que nos pasa es lo segundo. Los venezolanos estamos en la oscuridad, estamos en las penumbras, no se ve mucho más allá y eso naturalmente obliga a los actores del debate político y a los ciudadanos también a andar con mucho cuidado para no caerse.

-¿Cree que es posible la reactivación de las negociaciones entre oposición y gobierno?

-La política no es el arte de lo posible, es el arte de hacer posible aquello que es necesario. Una negociación ahorita es dificilísima porque hay una brecha grande de desconfianza, cada uno presenta razones, argumentos o pretextos para devaluar la negociación y ha habido tantas negociaciones fallidas que la gente se siente desanimada y piensa que no vale la pena.

-Sin embargo, no habrá solución a los problemas básicos, a la crisis nacional sin que haya un diálogo y una negociación. Lo demás es fantasia.Es imposible que se le imponga al gobierno una solución distinta a su permanencia y es imposible que el gobierno gobierne para todos los venezolanos imponiéndole a los demás su posición a rajatabla, a quedarse sea como sea.

-Ambas posibilidades nos meten en una calle ciega, la única manera de abrir caminos es la vía de la negociación que hoy en día luce lejana, difícil, pero por eso mismo luce muy necesaria.

Aveledo enfatiza en que no hay normalidad en el país como lo pretende hacer ver Miraflores luego del 28 de julio (La Hora de Venezuela)

Reforma constitucional

-¿Qué piensa del planteamiento de Nicolás Maduro de reformar la Constitución?

-Lo que hace falta es una evaluación de lo que no ha funcionado de la Constitución para poder modificarla y cuánto de lo que no ha funcionado es atribuible a la Constitución o a los que tienen la obligación de cumplirla y hacerla cumplir.

-Por ejemplo, la Constitución establece unas pautas para un Poder Judicial independiente, autónomo, con reglas sobre concursos de oposición para entrar y ascender en el Poder Judicial y no es así. Se establece un sistema federal descentralizado con competencias para el gobierno nacional, para los estados y municipios y no es lo que ocurre en la vida real. Se establece el debido proceso para todas las personas y sabemos que no es así. Entonces, ¿es un problema de diseño de la Constitución o de que no se ha cumplido?

-En Venezuela ha habido 26 Constituciones y en lugar de resolver lo que no se ha cumplido, simplemente se cambia una Constitución por otra. Lo que procede es una valoración de la Constitución y su cumplimiento. Lo otro es que la Constitución es para todo el país, no para un solo sector y es necesario que se produzca lo más parecido a un consenso nacional.

.-Esperaría que más allá de lo que pase en estas elecciones, que la oposición sea capaz de ponerse de acuerdo para enfrentar esa reforma con una estrategia?

-No se si el gobierno se atreverá a una reforma constitucional y a un referendo porque están muy conscientes de su situación. Pueden aparentar no estarlo, pero sí lo están. No muestran las encuestas, pero sí las saben y lo que está pasando.

-Es un deber prepararse para ese debate y prepararse significa tener una estrategia, mientras más unida mejor, y aparte de eso una propuesta más allá de decir que no. Por ejemplo, que la Constitución requiere unos ajustes para garantizar que se cumpla, que funcione. Cuidar premisas como la soberanía que reside en el pueblo, el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, sobre todo del judicial que es muy importante.

-Cuando se creó la Sala Constitucional no me pareció mala idea, pero lo que hemos vivido nos demuestra que esa Sala no ha servido para cuidar la Constitución, sino para justificar una interpretación de plastilina a la Constitución, que le va dando forma al poder de acuerdo con su necesidad coyuntural, son temas que se deben atender.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país