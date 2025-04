“Rafael no es ficha de cambio para nadie”: Hija de Edmundo González sobre propuesta de Bukele

Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González y esposa del preso político Rafael Tudares Briceño, fijó posición acerca de la propuesta del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de que su esposo sea incluido en un intercambio de prisioneros.

En un mensaje en la red social X, expresó: “A 106 días de la desaparición forzada por detención arbitraria de mi esposo Rafael Tudares Bracho, aclaro: Rafael no es ficha de cambio para nadie. Es un ser humano con derechos, con familia, con sueños. La libertad no es una moneda de negociación. La dignidad humana no se negocia”.

El pasado 17 de abril Tudares Briceño cumplió 100 días de su detención, ocurrida el pasado 7 de enero cuando iba hacia a la escuela de sus hijos para dejarlos por el inicio de clases. En ese momento, hombres encapuchados, vestidos de negro,lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron. Todo ocurrió a tres días de la investidura de Nicolás Maduro, cuando se esperaba que Edmundo González Urrutia llegara al país.

El 20 de abril pasado, Bukele le ofreció a Maduro intercambiar a 252 venezolanos, presuntos miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua que fueron deportados de Estados Unidos, a cambio de la liberación de un número equivalente de opositores políticos encarcelados en Venezuela.

Bukele mencionó específicamente a varios presos políticos venezolanos que aspiraría, fuesen beneficiados con el canje, entre ellos incluyó a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, al periodista Roland Carreño, a la abogada y activista Rocío San Miguel, a los cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina y a los más de 50 extranjeros detenidos en Venezuela.

El gobierno de Maduro rechazó esta propuesta de Bukele, al tildarla de “cínica” y denunciar que es una confirmación de que los venezolanos trasladados a El Salvador “están secuestrados”.

A la par, los familiares de presos políticos en Venezuela le han exigido al gobierno que respete y garantice a los detenidos acá los mismos derechos que exige para quienes están en ese país.

Bukele insiste en canje

El mandatario salvadoreño ripostó en un nuevo mensaje este 22 de abril, en el que revela que ya envió la documentación formal a la cancillería venezolana y opinó que la negativa de Maduro a aceptar su planteamiento “carece de coherencia”

“Usted mismo ha realizado este tipo de intercambios en el pasado. Incluso, llegó a liberar a 30 presos políticos a cambio de uno solo: Alex Saab, uno de sus más cercanos colaboradores, acusado de participar en delitos graves y crímenes contra el pueblo venezolano. ¿Le pareció justo un intercambio de 30 por 1, pero rechaza ahora una propuesta equitativa de 1 por 1? ¿No fue usted quien afirmó que haría “todo lo que fuera necesario” para lograr la liberación de los venezolanos detenidos en El Salvador? ¿Quiere decir entonces que estaba mintiendo? ¿Fue un simple espectáculo mediático la recepción en Miraflores a los familiares de los detenidos? Le reitero nuestra propuesta, esta vez anexando la documentación formal enviada a su Cancillería. Quedo a la espera de su respuesta. Y espero que el pueblo venezolano, y el mundo entero, puedan ver con claridad, si aún les quedaba alguna duda, quién es usted en realidad“, escribió en sus redes sociales.