Página del CNE sigue caída aunque rector aseguró que “hackeo” fue solventado

A más de ocho meses de la elección presidencial del 28 de julio el Consejo Nacional Electoral sigue sin presentar los resultados desagregados de la consulta en la que declararon ganador a Nicolás Maduro, pero que la oposición asegura -tras recabar las actas emitidas por las propias máquinas del organismo- que ganó su candidato, Edmundo González Urrutia.

El gobierno ha sostenido durante estos meses la tesis del “hackeo” del sitio web del CNE la noche de la elección, algo que fue descartado por la jefa de la misión del Centro Carter, Jennie Lincoln, en agosto de 2024: “Empresas monitorean y saben cuando hay denegaciones de servicio (hackeos) y no hubo una esa noche”, explicó entonces en una entrevista en Atlanta, Estados Unidos. “La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. No han perdido data”, sostuvo.

Este jueves 3 de abril, en entrevista a Globovisión, el rector Conrado Pérez aseguró que el supuesto “hackeo” que sufrió la página web del Poder Electoral el 28 de julio estaba prácticamente “solventado”. El 13 de enero de 2024, el mismo Pérez había prometido, también en conversación con el mismo canal, que “próximamente” se reactivaría el sitio y que se estaba trabajando “fuertemente” para eso.

Sin embargo, al intentar acceder al sitio web este 5 de abril de 2024, se constató que la página sigue caída, lo que imposibilita verificar los datos electorales de los ciudadanos o revisar si finalmente fueron publicados los datos desagregados del 28 de julio, una demanda exigida nacional e internacionalmente.

Adicional a esto, cuando se hace una búsqueda en Google de la página del CNE, el buscado arroja como resultado el sitio https://intranet.cne.gob.ve/, que se describe como una “intranet para trabajadores del Consejo Nacional Electoral”. Al hacer clic, la página a la que se deriva pide colocar la cédula de identidad y una clave de acceso y se muestra la fecha del día de la consulta, en este caso, del 5 de abril.

¿Postulaciones en un link privado?

El anuncio de que el CNE pudo solventar el supuesto “hackeo” a su sitio web se produce días antes de que se inicie, entre el 7 y el 10 de abril, el período de postulaciones para las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo.

De las declaraciones del rector Conrado Pérez también llama la atención un detalle: informó que estas postulaciones se harán efectivas en un “link” que tendrán las organizaciones a las que el Poder Electoral autorizó para el proceso, lo que permite deducir en primera instancia que no se podrá realizar directamente en la página del organismo.

Cabe recalcar también que, de cara a estos comicios, no se ha hecho público un cronograma oficial. Las fechas se conocen porque han sido distribuidas informalmente por grupos de WhatsApp.

En declaraciones a Radio Fe y Alegría, Griselda Colina, exrectora (s) del Poder Electoral y activista de derechos humanos, denunció que con ausencia de la publicación del cronograma electoral, una plataforma del CNE que sigue caída y ciudadanos sin información clara se está vulnerando el principio de la transparencia y se incumple con la normativa legal vigente en el país.

“La Ley Orgánica del Poder Electoral en Venezuela (Lopre) establece que el CNE debe hacer el anuncio formal del evento electoral y la publicación en gaceta, al igual que en medios públicos, del cronograma electoral con todas las fechas lo que funciona como la hoja de ruta del proceso de votación. De no hacerse así, no puede considerarse una convocatoria oficial, explicó la exfuncionaria electoral.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.