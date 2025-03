Inicio

“Mi hijo es un buen muchacho y puedo demostrarlo”: Madre de zuliano deportado a cárcel de Bukele

/ El Pitazo

El Pitazo Hace 2 horas

Mervin Yamarte, de 29 años, se fue de Venezuela en septiembre de 2023. Cruzó la inhóspita Selva del Darién (frontera entre Colombia y Panamá) y otros cinco países para llegar a Estados Unidos. Su motivación era darle una mejor calidad de vida a su hija de 6 años y a su familia, que viven en el barrio Los Pescadores al norte de Maracaibo, estado Zulia.

El zuliano fue recluido junto a otros 237 venezolanos en una prisión de máxima seguridad en El Salvador por presuntamente ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, bajo un convenio entre los presidentes Nayib Bukele y Donald Trump.

Contó a El Pitazo su madre, Mercedes Yamarte, que el jueves 13 de marzo se enteró de que a su hijo lo detuvieron las autoridades de migración en Dallas, Texas, donde residía. Narró que estaba viendo noticias en TikTok y se encontró con un reporte de la televisora Telemundo en donde, justo, enfocan la cara de su hijo.

“Sus ojos me pidieron a gritos que lo ayude. Esa imagen no sale de mi mente. Es como si me dijera qué mal hice yo. Mis hijos son muchachos buenos”, dijo Yamarte en una conversación telefónica con El Pitazo con la respiración cortada por el llanto que le genera la preocupación por su hijo.

“Lo vimos en las noticias. Estaba con una franela negra y le habían cortado el cabello. El mundo se me partió en mil pedazos. Somos personas humildes y no tenemos delincuentes. Nos ha costado mucho trabajo tener nuestras cosas. Mervin no tuvo papá, pero tuvo una madre guerrera, cuatro por cuatro, que trabajó bastante por ellos y mis hijos son iguales. No se merecen esto”, aseguró la madre del joven.

Mervin se graduó de Bachiller y antes de migrar, trabajaba con impermeabilización de techos. También practicaba fútbol en equipos de su comunidad y en Dallas, donde vivía en EEUU. Ganó algunos torneos, según fotografías mostradas por los familiares.

“Él es un buen muchacho y lo puedo demostrar donde sea, puedo demostrar que es un hombre de bien. Pido a todo el mundo aportar su granito de arena para ver si se conduelen de nuestro dolor. Si fuera un delincuente, yo digo: se lo merece; pero mi hijo no lo es”, agregó.

Junto a Mervin fueron deportados otros tres amigos, todos del mismo barrio donde crecieron. Se trata de Edwar Hernández, Andy Perozo y Ringo Rincón. Sus familiares también aseguraron en un video que circula en las redes sociales que es una injusticia la deportación.

Los familiares de los cuatro zulianos deportados fueron contactados este lunes 17 de marzo por la administración de Nicolás Maduro, con quien tienen prevista una reunión para tratar la situación de los jóvenes.