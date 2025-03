“Hambre, castigos y golpizas”: Se acentúan los tratos crueles contra presos políticos de Tocorón

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este 10 de marzo que en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, se acentúan a diario los tratos crueles en contra de los presos políticos.

Las madres y familiares de los presos políticos en Tocorón “viven a diario la angustia, el dolor y la burla gubernamental”, según la organización. En el mensaje publicado detallan que en días recientes, fiscales del Ministerio Público les informaron que serían liberados todos los presos políticos que se encuentran en esta cárcel, y les otorgarían boletas de excarcelación. Sin embargo, hasta ahora, estas promesas no se ha terminado de concretar.

La violencia no es el único castigo que se imparte en Tocorón. Familiares siguen angustiados, porque a los detenidos les dan “ granos descompuestos infestados de gorgojos, arroz y harinas crudas”.

Las familias denuncian que estas condiciones constituyen una violación flagrante de los derechos humanos y exigen la liberación inmediata de los presos políticos.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos que se encuentran en la cárcel de Tocorón .

El pasado 8 de marzo, desde la marcha por el Día de las Mujeres, en Caracas, Yuleici Romero, madre de Roiner Peña, joven de 22 años detenido en Tocorón luego de las protestas antigubernamentales, denunció que en la cárcel les niegan comida digna a su hijo durante las visitas cortas.

“Ruedo dos horas para ver a mi hijo una hora, para que no me le dejen dar ni una comida digna. No se la pueden ni llevar, se tienen que comer lo que se les lleve todo porque no se la pueden llevar a su celda”, dijo.