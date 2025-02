Inicio

“Hay presos que tienen seis meses en aislamiento”: Familiares de presos políticos finalizan la Ruta por la Justicia en la Fiscalía

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Foro Penal, en Venezuela hay 1.061 personas detenidas por razones políticas. Esta alarmante situación impulsó a los familiares de los presos políticos a organizarse y movilizarse en una ruta durante una semana que incluyó protestas frente a cinco instituciones del Estado: el Ministerio Público, el Ministerio de Servicios Penitenciarios, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo y el Palacio de Justicia.

En la última parada de su recorrido, frente a la sede de la Fiscalía General, en Caracas, los familiares alzaron sus voces para exigir “libertad” y gritar “son inocentes”, en un acto de protesta pacífica que buscaba visibilizar la situación de sus seres queridos.

La activista y defensora de derechos humanos Sairam Rivas denunció: “En Venezuela se aísla de forma prolongada a los detenidos. En El Helicoide hay 23 presos políticos, y sus familiares no tienen información sobre su estado de salud. El deber de la Fiscalía no es solamente acusar; nuestro llamado es a que no se sigan prestando para el horror”.

La activista Sairam Rivas exige libertad plena de los presos políticos civiles y militares: "en Venezuela se aísla de forma prolongada a los detenidos. En El Helicoide hay 23 presos políticos y sus familiares no saben cuál es su estado… pic.twitter.com/pUsjMEOaqI — Reporte Ya (@ReporteYa) February 28, 2025

Con estas palabras, Rivas resaltó la preocupación por las condiciones de aislamiento y la falta de transparencia en el trato hacia los presos políticos, así como la necesidad de que las instituciones cumplan con su rol de garantizar justicia y respeto a los derechos humanos. También mencionó que hay personas que tienen más de seis meses en aislamiento, como aseveró Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

En la carta entregada, dirigida a Tarek William Saab, fiscal impuesto por la Constituyente de 2017 y ratificado por la AN de corte oficialista, instan a crear una mesa de diálogo para la revisión de casos y que sus familiares obtengan libertad plena porque “no son terroristas”.

Vigilancia por parte de funcionarios del Estado

Durante los cinco días que duró la ruta, los familiares denunciaron una constante vigilancia por parte del Estado. Los funcionarios no solo se encargaron de estar presente en las manifestaciones, también grabaron videos y se mantuvieron cerca durante las declaraciones de las familias.

En el encuentro de este viernes 28 de febrero también estuvo presente Óscar Murillo, director general de la ONG Provea, quien declaró: “Aquí no hay delincuentes, aquí no hay terroristas, aquí no hay gente que está atentando contra el Estado. Creo que hay suficientes motivos y argumentos, como hoy se han expresado, para que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo establezcan una mesa de diálogo urgente”.

Los familiares dejaron claro que continuarán exigiendo la libertad de sus seres queridos y que seguirán alzando la voz. Al término de la actividad de este viernes se entonó el himno nacional.

ÚLTIMA HORA | Familiares de presos políticos entonaron el himno nacional frente al Ministerio Público como cierre de la “Ruta por la Justicia y la Libertad” https://t.co/yVJTUqkUtd pic.twitter.com/z5v6xXFYWm — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) February 28, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.