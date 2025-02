Inicio

Dos miembros del gobierno de Trump intentan hacer control de daños sobre su postura hacia Venezuela

El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, aseguró recientemente que no existe ningún tipo de negociación entre la administración de Trump y Maduro

/ EFE

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

Algunas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de voceros de su gobierno, han generado suspicacia en torno a su postura sobre Venezuela, específicamente relacionadas a cuál será su relación con la cuestionada administración de Nicolás Maduro.

Afirmaciones como las del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Richard Grenell, sobre lo que podría venir en cuanto a las relaciones entre EEUU y Venezuela dejan más preguntas que respuestas.

En entrevista para The Epoch Times, Grenell aseguró recientemente que “Trump es alguien que no quiere hacer cambios en ningún régimen”, añadiendo que el gobierno estadounidense no se enfocaría en Venezuela, sino en su propio país, que esa sería su prioridad.

Aunque Grenell reconoció que Maduro tiene demandas para su gobierno, señaló que la administración estadounidense no está “aquí para darles nada”.

Ante esas dudas que ha dejado la postura del gobierno de Trump, dos funcionarios de la administración de Trump parecen intentar hacer un control de daños sobre algunas afirmaciones.

El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, aseguró recientemente que no existe ningún tipo de negociación entre la administración de Trump y Maduro.

En una entrevista concedida al presentador de CNN Andrés Oppenheimer, Claver-Carone enumeró algunas acciones del primer gobierno de Trump, como el reconocimiento al gobierno interino de Juan Guaidó. Además recordó las sanciones que impuso Trump contra el madurismo.

“La administración Trump reconoció al Gobierno Interino con base en la Constitución de Venezuela, y cuando llegó Biden eliminó el reconocimiento al gobierno interino y comenzó el reconocimiento a Maduro, que nos quitó todos los poderes para combatir el narcotráfico”, dijo.

También, Claver-Carone explicó que el primer deber de un presidente es brindar protección a sus fronteras y sus ciudadanos y que eso es lo que ha hecho la nueva administración respecto a los migrantes provenientes de Venezuela.

Afirmó el funcionario estadounidense que el mensaje a Maduro de Trump a través de Grenell es que tiene “que recibir a sus ciudadanos y a sus criminales a cambio de nada”.

Además, dijo que Trump ha sido claro respecto a su postura sobre Venezuela y se opone a la administración de Maduro. Por otro lado, recordó que el secretario de Estado Marco Rubio “ha abordado este tema de manera extensa”.

El halcón de Trump para América Latina también criticó la gestión del expresidente de Joe Biden sobre el tema petrolero, y denunció que el expresidente otorgó a Chevron una licencia “permanente” para operar en Venezuela.

“El gobierno del presidente Biden la dio permanentemente y engañó al pueblo. Dijo que caducaba, pero la escribieron de una manera que era permanente, para que se renovara automáticamente por seis meses cada vez. Algo inédito que nunca se ha visto”, dijo.

Asimismo, insistió en que las conversaciones que hubo entre EEUU y Venezuela durante la gestión de Biden permitieron “normalizar” a la administración de Nicolás Maduro, y negó que gracias a esos acercamientos se hubiesen podido celebrar los comicios del 28 de julio.

ÚLTIMA HORA | Claver-Carone: La licencia que Biden otorgó a Chevron para operar en Venezuela es "permanente". "Dijo que caducaba, pero la escribieron de una manera que era permanente para que se renovara automáticamente por seis meses cada vez". https://t.co/r3qlAin0vu pic.twitter.com/qNRbVo1321 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) February 25, 2025

Vocera de la Casa Blanca: Trump se opone a Maduro

La Casa Blanca, a través de la portavoz Karoline Leavitt, también reiteró que Donald Trump “ha dejado muy clara su posición sobre Venezuela” de que “se opone al régimen de Maduro”.

Leavitt, al igual que Claver-Carone, señaló que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha hablado del tema “ampliamente”.

#EsNoticia 🇻🇪🇺🇸 Secretaria de prensa de la Casa Blanca afirma que Donald Trump no ha cambiado su postura sobre el régimen de Venezuela “El presidente ha dejado clara su posición sobre Venezuela. Se opone a ese régimen y @SecRubio también ha hablado”, dijo Karoline Leavitt… pic.twitter.com/XXBLb6UwwP — EVTV (@EVTVMiami) February 25, 2025

Todas estas declaraciones se dan, además de luego de las afirmaciones de Richard Grenell, tras la llegada de tres vuelos de venezolanos que fueron deportados de EEUU. El último grupo llegó el lunes 24 de febrero con 242 connacionales, entre los que por primera vez llegaron mujeres y niños.

En el primero de los vuelos, la aerolínea estatal Conviasa buscó a 190 en Texas; en el segundo, a 176 que estaban detenidos en la base militar de Guantánamo y que fueron buscados en Honduras.

La sumatoria de los trasladados en estas aeronaves dan cuenta de que son 608 los migrantes transportados hasta ahora en dichos vuelos de deportación.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.