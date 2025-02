Edmundo González se reunió con fiscal de la CPI: “Respetamos los procesos de investigación”

Edmundo González sostuvo un encuentro con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra en Alemania desde el 14 hasta el 16 de febrero.

La reunión, que tuvo lugar este sábado 15 de febrero, se centró en la situación de Venezuela y en los procesos de investigación que adelanta la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014.

González, quien participa en la conferencia como parte de su gira internacional para buscar apoyo a su reclamado triunfo electoral y alertar sobre la crisis venezolana, compartió detalles del encuentro a través de su cuenta en X (antes Twitter).

At @MunSecConf, #ICC Prosecutor @KarimKhanQC met w/ @EdmundoGU #Venezuela.⁰⁰Important discussions on how collective efforts of all partners can deliver justice for Rome Statute crimes. pic.twitter.com/Y07hHYIdr3

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) February 15, 2025