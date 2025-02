Noticias

Gabriel Boric: “En Venezuela se robaron la elección”

Redacción Runrun.es Hace 1 hora

En el marco de su visita a Uruguay, el presidente de Chile, Gabriel Boric, indicó que no tiene dudas de que “en“Venezuela se robaron la elección”.

“Lo he conversado con Pepe (Mujica). En Venezuela hay una dictadura que persigue a quienes piensan distinto”, dijo Boric.

Además de reunirse con Mujica, Boric sostuvo un encuentro en Montevideo con su homólogo, Luis Lacalle Pou y planeaba hacer lo propio con el presidente electo, Yamandú Orsi.

El mandatario chileno se refirió tambien al asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

“De confirmarse la participación del gobierno de Venezuela es gravísimo y acá que nadie le baje el perfil, si acá se confirma que hubo una acción de un gobierno extranjero para asesinar a un disidente en nuestro país, no solamente es una violación a la soberanía sino una violación a los derechos humanos”, indico Boric quien aseguro que de comprobarse esta teoria, su administración recurrirá a la Corte Penal Internacional.

El presidente chileno manifestó que su país no posee tradición de romper con dirigentes de naciones que piensen distinto.

“El Gobierno venezolano, porque no es el pueblo, es el Gobierno venezolano, la dictadura venezolana, ha avanzado hacia una cuestión absolutamente caprichosa en donde expulsó a nuestro cuerpo diplomático y ahora decidió cerrar los consulados. En la práctica no existen relaciones diplomáticas, pero Chile no cae en provocaciones”, señaló.

Para Boric la diplomacia es fundamental, y en ese sentido, resaltó la responsabilidad que tiene en tenderle la mano a los chilenos que se encuentren en Venezuela a través de la Cancillería e incluso otros países.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.