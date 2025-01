Resguardan actas del #28Jul en bóvedas del Banco Nacional de Panamá

Este 8 de enero, la líder opositora María Corina Machado anunció que las actas emanadas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral y que la oposición recabó en las presidenciales del 28 de julio serán resguardadas por el gobierno de Panamá, país que también visitó en esta fecha Edmundo González Urrutia.

Machado manifestó su “profunda emoción” por el anuncio y recalcó que esta acción “establece un lazo histórico indeleble entre los pueblos de Panamá y Venezuela”.

La oposición venezolana publicó estos documentos a pocos días de la elección en un sitio web de acceso público. De acuerdo a lo reflejado en estos resultados, el opositor González Urrutia obtuvo el 67% de los votos.

A principios de octubre de 2024, la jefa de la misión electoral del Centro Carter en Venezuela, Jennie Lincoln, presentó las actas ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

“Estas actas son elementos clave, acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se trata de actas originales de Venezuela”, remarcó. En esa ocasión, Lincoln destacó que las actas son documentos públicos y que sus copias se imprimen y se les entregan a todos los testigos electorales y a los observadores.

El Centro Carter también se pronunció tan inmediato como el 30 de julio de 2024, en un comunicado en el que denunció que las presidenciales en Venezuela no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral “en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.

Asimismo, aseguraron que no podían verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral y advirtió que el hecho de que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral “constituye una grave violación de los principios electorales”.

Presentation by the Senior Advisor for Latin America and Caribbean Focus of the @CarterCenter, Jennie K. Lincoln @JennieLincoln, on the situation in #Venezuela in the Permanent Council pic.twitter.com/F05zT4Cd5P

— OEA (@OEA_oficial) October 2, 2024