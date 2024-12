Inicio

Osgual González, el tercer preso político de la represión poselectoral que muere bajo custodia

Redacción Runrun.es Hace 44 mins

Este 16 de diciembre se informó la muerte del preso político Osgual González, de 43 años de edad, quien había sido detenido junto a su hijo el pasado 1 de agosto en el estado Lara. Estaba recluido en la cárcel de Tocuyito. Su muerte es la tercera bajo custodia de un preso político de la represión poselectoral.

“Los venezolanos secuestrados después del 28 de julio están muriendo en manos del régimen. Maduro los está matando, de una u otra forma. Hace cuatro días reportaron la muerte, también en la cárcel de Tocuyito, de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, detenido el 2 de agosto en el estado Bolívar junto con su esposa”, denunció en sus redes sociales la líder opositora, María Corina Machado.

Se conoció que González tenía días presentando fiebre y fuerte dolor abdominal, además de otros síntomas. “Jamás fue atendido”, reveló la defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, quien alertó que “la dictadura acelera la comisión de crímenes de Lesa Humanidad”.

El diario El Carabobeño había publicado el pasado 11 de diciembre el extracto de lo que González le comentaba a su familia: “Siento algo adentro que me ahoga, que no me deja respirar bien, como si tuviera los órganos inflamados”. Mencionaron también que el diagnóstico de los médicos del penal de Tocuyito es que tenía un cólico nefrítico. Su familia denunciaba que le dieron pastillas para el dolor “que lo pusieron peor”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que esta es la segunda muerte que se registra en la cárcel de Tocuyito de un detenido en el contexto de las manifestaciones poselectorales en menos de 72 horas. El viernes 13 de diciembre se produjo el deceso de Jesús Rafael Álvarez, arrestado el viernes, 2 de agosto, en El Callao, estado Bolívar. Fue sepultado el pasado domingo bajo fuerte supervisión de funcionarios de seguridad y ni su esposa ni sus hijas menores de edad pudieron estar presentes.

“Pedimos un investigación exhaustiva, imparcial e inmediata. Y recordamos que la vida de las personas en custodia son responsabilidad del Estado venezolano”, recalcaron.

“Él no llegó a la cárcel enfermo”

Suheidi González, hermana del preso político fallecido, declaró a VPITV que se enteraron del agravamiento de la situación de salud de su hermano por una llamada que le hicieron a su esposa, en donde le notificaban que lo llevaban al hospital.

Entre lágrimas, narró que nunca les informaron oficialmente qué tenía el hombre.

“Cuando llegó acá, a la cárcel, él no estaba enfermo. Sería una bacteria, por la comida contaminada, o agua contaminada, pero no nos dijeron. Tenía dolor abdominal, estaba amarillo, los ojos morados. Y tenía casi quince días así”, explicó.

Recordó que en el mismo centro penitenciario está recluido el hijo de Osgual González, de 19 años. También fue detenido en la represión electoral.

“Está muy mal, está nervioso, nosotros queremos que nos lo den. Que lo dejen libre, él no hizo nada, ellos no hicieron nada”, recalcó.

#AHORA| “Cuando él llegó aquí no estaba enfermo”: hermana del preso político Osgual González, quien murió este lunes #16Dic bajo custodia del Estado. Alertó además que su sobrino, Oswual González, también detenido, se encuentra en delicado estado de saludhttps://t.co/Y82wuqyc1m pic.twitter.com/FH3MKzfqGy — VPItv (@VPITV) December 16, 2024

Algunas madres protestaron frente a la cárcel de Tocuyito la tarde del 16 de diciembre tras conocer este hecho. “No queremos más muertos, queremos libertad”, clamaron.

#ÚLTIMAHORA Familiares de presos políticos protestan a las puertas de la cárcel de Tocuyito: “¡No queremos más muertos, queremos libertad!” https://t.co/FhvKRHGXhr pic.twitter.com/zeJZDabDsb — Monitoreamos (@monitoreamos) December 16, 2024

“Les violaron todos sus derechos humanos”

El primer preso político de la represión poselectoral que falleció bajo custodia fue Jesús Martínez Medina, de 36 años, detenido desde el 29 de julio en el estado Anzoátegui. Martínez trabajó como testigo electoral en la jornada del 29 de julio. Sufría de diabetes y presentó complicaciones asociadas a la enfermedad que no fueron oportunamente atendidas. Su familia denunció que murió esperando la orden de un juez para un eco.

“A los tres les fue negada la atención médica adecuada que necesitaban con urgencia. Tres vidas arrebatadas por un sistema criminal. Tres familias desgarradas y a quienes les han violado todos los derechos humanos. Los venezolanos a acompañamos en el dolor y la indignación a sus familiares y compañeros; y elevamos nuestras oraciones por ellos. Hay sólo una manera de parar esta tragedia. Hay que cumplir el mandato que dio el pueblo de Venezuela, y hacer justicia”, expresó María Corina Machado sobre los casos.